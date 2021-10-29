29 жовтня у Південному окружному військовому суді у Ростові-на-Дону оголосили вирок кримським татарам, фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" із так званої третьої бахчисарайської групи. Активістів засудили від 12 до 17 років колонії суворого режиму.

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30 людей затримали біля "суду" окупантів

На протест проти такого свавілля влади окупантів у Ростові та у Сімферополі зібралися активісти. З Криму до суду у Ростов приїхали десятки кримчан. Також кримські татари зібралися біля "Кримського гарнізонного військового суду" у Сімферополі, щоб висловити підтримку засудженим. Однак їхні акції розігнали правоохоронці. Активістів почали затримувати, силою пакувати в автозаки і вести у відділки.

Акція на підтримку кримських татар у Ростові і Сімферополі / Фото "Кримської солідарності"

Перед тим поліцейські окупантів питали в активістів паспорти і фотографували їх. Причину своїх дій не пояснювали.

Відомо про щонайменше 30 затриманих, серед них і журналісти "Кримської солідарності". Як розповіли активісти, у відділку поліції у них відібрали телефони і запропонували пройти медичне освідування на стан сп'яніння. Який мотив цього – правоохоронці не пояснюють.

Які вироки отримали кримські татари

Колегія з трьох "суддів" призначила кримським татарам терміни від 12 до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Сейтумер Сейтумеров отримав 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням перших 3 років і 6 місяців у в'язниці;

Осман Сейтумеров – 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням перших 3 років і 6 місяців у в'язниці;

Рустем Сеітмеметов – 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням перших 3 років та 6 місяців у в'язниці;

Амет Сулейманов – 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням перших 3 років і 6 місяців у в'язниці.

Також їм призначено обмеження волі після звільнення – Сейтумеру Сейтумерову – 1 рік та 6 місяців, іншим – на 1 рік. За ними після ув'язнення активісти не зможуть переїжджати, міняти місце роботи чи залишати муніципалітет без повідомлення про це поліцію.

Затримання активістів у Криму

Цього ж тижня – 25 жовтня – у Сімферополі затримали людей, які прийшли на підтримку засуджених так званої "красногвардійської групи Хізб ут-Тахрір". Загалом в атозаки запакували понад 20 людей.

До цього масові затримання російські силовики провели біля будівлі управління ФСБ в Сімферополі на початку вересня. Російська поліція завела 58 адміністративних протоколів на затриманих.

Частина публікації фейсбук-спільноти "Кримської солідарності"

ОГОЛОШЕННЯ ПРИГОВОРУ "ТРЕТЬОЇ БАХЧИСАРАЙСЬКОЇ ГРУПИ" У СПРАВІ ХІЗБ УТ-ТАХРІР

29 жовтня о 10-й годині ранку Південний окружний суд у Ростові-на-Дону виніс рішення щодо чотирьох кримських татар із "третьої Бахчисарайської групи" у справі Хізб ут-Тахрір. Кримських мусульман, громадян України, звинувачують у тероризмі та у зв'язках з ісламською політичною партією "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України та більшості країн світу організація діє публічно – без обмежень на рівні національних законодавств. При цьому з матеріалів справи очевидно, що обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів та не планували вчиняти терористичний акт.

UPD_1. 9.58 ранку. У Криму до Кримського гарнізонного військового суду співробітники поліції та ДАІ не впускають нікого, навіть на територію двору. Поліція пропускає лише студентів. Вони навчаються у ВНЗ, що межує в одному дворі із судом. Представників ЗМІ не пускають на територію двору для того, щоб вони подали письмове клопотання про фото та відеофіксацію судового засідання.

UPD_7. 10:30 ранку. КРИМ. У Сімферополі також вишикувався ланцюг протестувальників. Поліція у цивільному по черзі обходить шеренгу і бере у людей документи, питаючи, чим займаються. Майор поліції Микола Лапін фотографує паспорт та віддає назад активісту. У нього питають мету фотофіксації: "Як навіщо? Люди вчиняють адміністративне правопорушення! – відповідає співробітник органів". Один із літніх активістів розповідає, що поліцейський хотів, щоб він залишив захід. За його словами, до Кримського гарнізонного військового суду, звідки з відеозв'язку виступає адвокат Ліля Гемеджі, закрили вхід і нікого не пускають, незважаючи на відкритість процесу.

UPD_8. 10:40 ранку. Біля поліції, що зібралася навколо припаркованого автозаку, починають шикуватися люди у ​​накидках зі словами підтримки обвинувачених. Причина затримання не пояснюється. "Через свавілля", – каже хтось у натовпі. Соціальної дистанції в автобусі не дотримуються.

– На якій підставі ви їх затримали і куди доставлятимете? – Запитує журналіст майора. – Інтерв'ю не даємо.

UPD_9. У Криму вже затримали 30 людей. Прямо зараз до автозаку в Сімферополі завели двох журналістів "Кримської солідарності", які знімали. Поліцейські ясно чули, що чоловіки є представниками ЗМІ. Жодних звинувачень їм висунуто не було. У них є посвідчення та редакційне завдання. "Ви казали, що з жилетами не затримуватимуть!". Правоохоронці мовчать. При цьому правоохоронці давали йому рекомендацію позначити себе яскравим жилетом. "Це повне беззаконня", – робить висновок кореспондент.