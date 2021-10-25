Кримські активісти зібралися біля будівлі підконтрольного Кремлю так званого "Кримського гарнізонного суду" у Сімферополі. Там розглядається апеляція на вирок учасникам "справи Хізб ут-Тахрір".

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Людей "запакували" в автобус

Адвокати по відеоконференцзв’язку повинні були взяти участь у розгляді апеляційної скарги на вирок фігурантам красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір". Підтримати їх прийшли кримські татари.

Російські поліцейські вимагали від присутніх розійтися, після чого співробітники ОМОНу почали заводити активістів у автобус, зокрема й жінок.



Кримських татар завели в автобус / Фото "Кримської солідарності"

Що відомо про "справу Хізб ут-Тахрір"? Це ісламська політична партія, яку у Росії визнали терористичною. Однак у багатьох країнах світу вона діє без жодних обмежень.



У причетності до цієї партії окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів, усіх їх заарештували. Кримським татарам закидають прагнення захопити владу і тероризм.



Джерело: Це ісламська політична партія, яку у Росії визнали терористичною. Однак у багатьох країнах світу вона діє без жодних обмежень.У причетності до цієї партії окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів, усіх їх заарештували. Кримським татарам закидають прагнення захопити владу і тероризм.Джерело: Вікіпедія

За попередньою інформацією, російські силовики затримали 21 людину. У громадській організації "Кримська солідарність" зазначили, що список затриманих ще уточнюють.

Зверніть увагу! За інформацією об'єднання, затриманих відвезли до відділку поліції Центрального району міста. Російські силові відомства в окупованому Криму наразі не коментували інформацію про затриманих.

До цього масові затримання російські силовики провели біля будівлі управління ФСБ в Сімферополі на початку вересня. Російська поліція завела 58 адміністративних протоколів на затриманих.

Що відомо про засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір"