Крымские активисты собрались у здания подконтрольного Кремлю так называемого "Крымского гарнизонного суда" в Симферополе. Там рассматривается апелляция на приговор участникам "дела Хизб ут-Тахрир".
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Людей "упаковали" в автобус
Адвокаты по видеоконференцсвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Поддержать их пришли крымские татары.
Российские полицейские требовали от собравшихся разойтись, после чего сотрудники ОМОН начали заводить активистов в автобус, в том числе и женщин.
Крымских татар завели в автобус / Фото "Крымской солидарности"
Что известно о "деле Хизб ут-Тахрир"?Это исламская политическая партия, которую в России признали террористической. Однако во многих странах мира она действует безо всяких ограничений.
В причастности к этой партии оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских общественных активистов, всех их арестовали. Крымским татарам вменяют стремление захватить власть и терроризм.
Источник: Википедия
По предварительной информации, российские силовики задержали 21 человека. В общественной организации "Крымская солидарность" отметили, что список задержанных еще уточняют.
До этого массовые задержания российские силовики провели у здания управления ФСБ в Симферополе в начале сентября. Российская полиция завела 58 административных протоколов на задержанных.
Что известно об осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир"
- В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма российские силовики провели обыски.
- Позже в управление ФСБ России в Симферополе вывезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.
- 3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил троих мужчин в общей сложности на 42 года тюремного заключения.
- Так, Рустему Эмирусеинову дали 17 лет, Арсену Абхаирову – 13 лет, Эскендеру Абдулганиеву – 12 лет.
- Приговоры в отношении этих крымских татар называют "красногвардейским делом Хизб ут-Тахрир".
- МИД Украины выразил решительный протест таким решениям оккупационного суда и назвал это репрессиями.