Крымские активисты собрались у здания подконтрольного Кремлю так называемого "Крымского гарнизонного суда" в Симферополе. Там рассматривается апелляция на приговор участникам "дела Хизб ут-Тахрир".

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Людей "упаковали" в автобус

Адвокаты по видеоконференцсвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Поддержать их пришли крымские татары.

Российские полицейские требовали от собравшихся разойтись, после чего сотрудники ОМОН начали заводить активистов в автобус, в том числе и женщин.



Крымских татар завели в автобус / Фото "Крымской солидарности"

Что известно о "деле Хизб ут-Тахрир"? Это исламская политическая партия, которую в России признали террористической. Однако во многих странах мира она действует безо всяких ограничений.



В причастности к этой партии оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских общественных активистов, всех их арестовали. Крымским татарам вменяют стремление захватить власть и терроризм.



Источник: Это исламская политическая партия, которую в России признали террористической. Однако во многих странах мира она действует безо всяких ограничений.В причастности к этой партии оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских общественных активистов, всех их арестовали. Крымским татарам вменяют стремление захватить власть и терроризм.Источник: Википедия

По предварительной информации, российские силовики задержали 21 человека. В общественной организации "Крымская солидарность" отметили, что список задержанных еще уточняют.

Обратите внимание! По информации объединения, задержанных отвезли в отделение полиции Центрального района города. Российские силовые ведомства в оккупированном Крыму пока не комментировали информацию о задержанных.

До этого массовые задержания российские силовики провели у здания управления ФСБ в Симферополе в начале сентября. Российская полиция завела 58 административных протоколов на задержанных.

Что известно об осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир"