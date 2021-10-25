Крымские активисты собрались у здания подконтрольного Кремлю так называемого "Крымского гарнизонного суда" в Симферополе. Там рассматривается апелляция на приговор участникам "дела Хизб ут-Тахрир".

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Людей "упаковали" в автобус

Адвокаты по видеоконференцсвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Поддержать их пришли крымские татары.

Российские полицейские требовали от собравшихся разойтись, после чего сотрудники ОМОН начали заводить активистов в автобус, в том числе и женщин.

Кримські татари в автобусі
Крымских татар завели в автобус / Фото "Крымской солидарности"

Что известно о "деле Хизб ут-Тахрир"?

Это исламская политическая партия, которую в России признали террористической. Однако во многих странах мира она действует безо всяких ограничений.

В причастности к этой партии оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских общественных активистов, всех их арестовали. Крымским татарам вменяют стремление захватить власть и терроризм.

Источник: Википедия

По предварительной информации, российские силовики задержали 21 человека. В общественной организации "Крымская солидарность" отметили, что список задержанных еще уточняют.

До этого массовые задержания российские силовики провели у здания управления ФСБ в Симферополе в начале сентября. Российская полиция завела 58 административных протоколов на задержанных.

Что известно об осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир"

  • В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма российские силовики провели обыски.
  • Позже в управление ФСБ России в Симферополе вывезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.
  • 3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил троих мужчин в общей сложности на 42 года тюремного заключения.
  • Так, Рустему Эмирусеинову дали 17 лет, Арсену Абхаирову – 13 лет, Эскендеру Абдулганиеву – 12 лет.
  • Приговоры в отношении этих крымских татар называют "красногвардейским делом Хизб ут-Тахрир".
  • МИД Украины выразил решительный протест таким решениям оккупационного суда и назвал это репрессиями.