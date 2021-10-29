Російській окупанти Криму карають людей навіть за висловлення підтримки незаконно засудженим громадянам України.

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Черговим доказом стала хвиля нещодавніх затримань 11 та 25 жовтня під будівлею так званого "Кримського гарнізонного воєнного суду" 15 та 21 кримськотатарських активістів відповідно, які зібралися, щоб підтримати фігурантів красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" під час розгляду апеляційної скарги.

Зокрема, серед затриманих 25 жовтня було двоє журналістів, що є перешкоджанням їх журналістської діяльності та обмеженням свободи слова.

Це безперечне вчинення тиску й залякування активістів та журналістів щоб змусити їх відмовитися від відвідування політично вмотивованих справ. Звичайно, що російському окупанту зручніше та безпечніше виносити вироки за «каральними справами» без зайвої уваги або інакше кажучи «по-тихому».

Особливо обурює затримання адвоката Едема Семедляєва у так званому "центральному сімферопольському відділі поліції" під час здійснення ним своєї професійної адвокатської діяльності із надання правової допомоги затриманим 25 жовтня кримським татарам.

Це надзвичайно тривожний прецедент зі створення тиску на адвокатів та прямого перешкоджання професійній адвокатській діяльності.