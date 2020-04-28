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      300 тысяч иллюстрированных сказок для детей: социальная акция от "Новой почты"

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      Новая почта дарит детям из социально уязвимых семей 300 тысяч книг
      Новая почта дарит детям из социально уязвимых семей 300 тысяч книг / Стоковое фото

      Компания "Новая почта" проводит благотворительную акцию для детей из соцально уязвимых семей – дарит 300 тысяч книг с иллюстрированных сказками.

      Как отметили в "Новой почте", карантин стал настоящим испытанием для многих семей. Особенно трудно многодетным и неполным семьям, родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, малообеспеченным семьям и семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных территориях.

      Во время карантина привычное положение вещей для детей сильно изменилось – они скучают по своим друзьям, потому что не имеют возможности свободно гулять и выходить на детские площадки. К сожалению, у многих семей не всегда есть возможность обеспечить детям полноценные развлечения, купить новые игрушки или книжки,
      – подчеркнули в компании.

      Поэтому "Новая почта" решила подарить немного радости детям, семьи которых находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, такие дети получат 300 тысяч детских книг – иллюстрированных сказок.

      Если ваша семья именно такая или вы знаете семью, которой книжка необходима,

      В итоге "Новая почта" обработает анкету и пришлет как можно быстрее не просто книгу, а прежде всего хорошие эмоции.

       

      Теги: Книги Дети и несовершеннолетние Новая почта Новости Украины
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