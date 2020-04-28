300 тысяч иллюстрированных сказок для детей: социальная акция от "Новой почты"

Компания "Новая почта" проводит благотворительную акцию для детей из соцально уязвимых семей – дарит 300 тысяч книг с иллюстрированных сказками.

Как отметили в "Новой почте", карантин стал настоящим испытанием для многих семей. Особенно трудно многодетным и неполным семьям, родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, малообеспеченным семьям и семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных территориях.

Во время карантина привычное положение вещей для детей сильно изменилось – они скучают по своим друзьям, потому что не имеют возможности свободно гулять и выходить на детские площадки. К сожалению, у многих семей не всегда есть возможность обеспечить детям полноценные развлечения, купить новые игрушки или книжки,

– подчеркнули в компании.

Поэтому "Новая почта" решила подарить немного радости детям, семьи которых находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, такие дети получат 300 тысяч детских книг – иллюстрированных сказок.

Если ваша семья именно такая или вы знаете семью, которой книжка необходима,

перейдите по этой ссылке,



заполните анкету.

В итоге "Новая почта" обработает анкету и пришлет как можно быстрее не просто книгу, а прежде всего хорошие эмоции.