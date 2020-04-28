300 тисяч ілюстрованих казок для дітей: соціальна акція від "Нової пошти"

Компанія "Нова пошта" проводить благодійну акцію для дітей із соціально вразливих сімей – дарує 300 тисяч ілюстрованих книг з казками.

Як зауважили у "Новій пошті", карантин став справжнім випробуванням для багатьох сімей. Особливо важко сьогодні багатодітним та неповним родинам, батькам, що виховують дітей з інвалідністю або з тяжкими захворюваннями, малозабезпеченим родинам та сім’ям, що були змушеними залишити свої будинки на окупованих територіях.

Під час карантину звичний стан речей для дітей дуже змінився – вони сумують за своїми друзями, бо не мають можливості вільно гуляти та виходити на дитячі майданчики. На жаль, у багатьох родин не завжди є можливість забезпечити дітям повноцінні розваги, купити нові іграшки або книжки,

– підкреслили у компанії.

Тому "Нова пошта вирішила" подарувати трохи радості дітям, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, такі діти отримають 300 тисяч дитячих книжок – ілюстрованих казок.

Якщо ваша родина – саме така або ви знаєте сім’ю, якій книжка необхідна,

перейдіть за цим посиланням,

заповніть анкету.

У підсумку "Нова пошта" обробить анкету та надішле не просто книгу якнайшвидше, а передусім гарні емоції.