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      300 тисяч ілюстрованих казок для дітей: соціальна акція від "Нової пошти"

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      Нова пошта дарує дітям із соціально вразливих родин 300 тисяч книг
      Нова пошта дарує дітям із соціально вразливих родин 300 тисяч книг / Стокове фото

      Компанія "Нова пошта" проводить благодійну акцію для дітей із соціально вразливих сімей – дарує 300 тисяч ілюстрованих книг з казками.

      Як зауважили у "Новій пошті", карантин став справжнім випробуванням для багатьох сімей. Особливо важко сьогодні багатодітним та неповним родинам, батькам, що виховують дітей з інвалідністю або з тяжкими захворюваннями, малозабезпеченим родинам та сім’ям, що були змушеними залишити свої будинки на окупованих територіях.

      Під час карантину звичний стан речей для дітей дуже змінився – вони сумують за своїми друзями, бо не мають можливості вільно гуляти та виходити на дитячі майданчики. На жаль, у багатьох родин не завжди є можливість забезпечити дітям повноцінні розваги, купити нові іграшки або книжки,
      – підкреслили у компанії.

      Тому "Нова пошта вирішила" подарувати трохи радості дітям, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, такі діти отримають 300 тисяч дитячих книжок – ілюстрованих казок.

      Якщо ваша родина – саме така або ви знаєте сім’ю, якій книжка необхідна,

      • заповніть анкету.

      У підсумку "Нова пошта" обробить анкету та надішле не просто книгу якнайшвидше, а передусім гарні емоції.

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Література благочинність Книги Діти і неповнолітні Нова пошта
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