30% электроэнергии украинские семьи потребляют ночью: как сэкономить больше?

Около 30% потребления электроэнергии украинскими семьями приходится на вечернее, ночное и утреннее время – с 23:00 до 7:00.

В этот период платить за электроэнергию можно в два раза меньше при наличии двухзонного счетчика электроэнергии. Свои счета на электроэнергию можно сократить до 50% благодаря комплексному подходу к энергоэффективности. YASNO рекомендует, как это проще всего сделать.

Двухзонным и трехзонным счетчиками электроэнергии пользуются более 97 тысяч жителей столицы. Из них 96 тысяч клиентов установили двухзонные приборы учета, еще 1 тысяча – трехзонные. Только с начала года владельцами таких счетчиков стали более 20 тысяч клиентов.

Клиенты с двух- и трехзонным счетчиками могут рассчитываться за свет по:

двухзонному тарифу (0,5 тарифа с 23:00 до 7:00 и полный тариф в другие часы суток);

трехзонному тарифу (1,5 тарифа с 8: 00 до 11: 00 и с 20: 00 до 22: 00, полный тариф с 7: 00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и 22:00 до 23:00 и 0,4 тарифа с 23:00 до 7: 00).

1 января 2020 года двух- и трехзонный тарифы продолжают действовать – возможность уменьшения затрат на электроэнергии сохраняется.

Самый простой способ установить двухзонный счетчик – заказать его через интернет на сайте YASNO в составе набора Умный Watt, в который сразу включена услуга установки "под ключ". Также в состав набора входит розетка с таймером и энергоэффективные LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания.

Любители технических новинок могут дополнить свой набор умными розетками с функцией управления через Wi-Fi и умными лампами, яркостью и цветом которых можно управлять со смартфона. Кроме того можно выбрать еще и качественную LED ленту и автономные ночные светильники со встроенным аккумулятором, заряда которого хватает до 90 дней.

Увеличить экономию от двухзонного счетчика можно несколькими способами:

перенести часть электробытовых дел на период с 23:00 до 7:00 (на этот период вполне реально сместить 50-70% электропотребления;

сделать это можно благодаря розеткам с таймером, которые автоматически включают/выключают электроприборы в заданное время;

использовать LED-лампы;

не забывать выключать за собой свет, выходя из комнаты, а на ночь электроприборы из розеток;

применять энергоэффективные бытовые электроприборы не менее класса А;

пользоваться эко-режимом работы электроприборов;

следовать инструкциям от производителей приборов с советами по энергоэффективности;

среди членов семьи назначить энергоменеджера, который будет следить за соблюдением енергосберегательных привычек – эту важную миссию можно поручить детям.

"YASNO помогает своим клиентам делать электроэнергию более доступной, полезной и комфортной благодаря разумному ее использованию. Конец года – удачное время, чтобы оценить возможную выгоду от установки двухзонного счетчика и энергоэффективности. Например, можно зайти в Личный кабинет на сайте yasno.com.ua, пересмотреть свои счета и платежи за электроэнергию, подсчитать их сумму. Половину вполне реально сэкономить в следующем году. Итак, выбор предновогоднего подарка для всей семьи становится очевидным", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Напомним, что среднемесячное потребление электроэнергии населением в Украине составляет 164 кВт∙ч в месяц. На зимние месяцы с декабря по февраль приходится пик электропотребления населением.