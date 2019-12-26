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      30% электроэнергии украинские семьи потребляют ночью: как сэкономить больше?

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      Набор Умный Watt

      Около 30% потребления электроэнергии украинскими семьями приходится на вечернее, ночное и утреннее время – с 23:00 до 7:00.

      В этот период платить за электроэнергию можно в два раза меньше при наличии двухзонного счетчика электроэнергии. Свои счета на электроэнергию можно сократить до 50% благодаря комплексному подходу к энергоэффективности. YASNO рекомендует, как это проще всего сделать.

      Двухзонным и трехзонным счетчиками электроэнергии пользуются более 97 тысяч жителей столицы. Из них 96 тысяч клиентов установили двухзонные приборы учета, еще 1 тысяча – трехзонные. Только с начала года владельцами таких счетчиков стали более 20 тысяч клиентов.

      Клиенты с двух- и трехзонным счетчиками могут рассчитываться за свет по:

      • двухзонному тарифу (0,5 тарифа с 23:00 до 7:00 и полный тариф в другие часы суток);
      • трехзонному тарифу (1,5 тарифа с 8: 00 до 11: 00 и с 20: 00 до 22: 00, полный тариф с 7: 00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и 22:00 до 23:00 и 0,4 тарифа с 23:00 до 7: 00).

      1 января 2020 года двух- и трехзонный тарифы продолжают действовать – возможность уменьшения затрат на электроэнергии сохраняется.

      Самый простой способ установить двухзонный счетчик – заказать его через интернет на сайте YASNO в составе набора  Умный Watt, в который сразу включена услуга установки "под ключ". Также в состав набора входит розетка с таймером и энергоэффективные LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания.

      Любители технических новинок могут дополнить свой набор умными розетками с функцией управления через Wi-Fi и умными лампами, яркостью и цветом которых можно управлять со смартфона. Кроме того можно выбрать еще и качественную LED ленту и автономные ночные светильники со встроенным аккумулятором, заряда которого хватает до 90 дней.

      Увеличить экономию от двухзонного счетчика можно несколькими способами:

      • перенести часть электробытовых дел на период с 23:00 до 7:00 (на этот период вполне реально сместить 50-70% электропотребления;
      • сделать это можно благодаря розеткам с таймером, которые автоматически включают/выключают электроприборы в заданное время;
      • использовать LED-лампы;
      • не забывать выключать за собой свет, выходя из комнаты, а на ночь электроприборы из розеток;
      • применять энергоэффективные бытовые электроприборы не менее класса А;
      • пользоваться эко-режимом работы электроприборов;
      • следовать инструкциям от производителей приборов с советами по энергоэффективности;
      • среди членов семьи назначить энергоменеджера, который будет следить за соблюдением енергосберегательных привычек – эту важную миссию можно поручить детям.

      "YASNO помогает своим клиентам делать электроэнергию более доступной, полезной и комфортной благодаря разумному ее использованию. Конец года – удачное время, чтобы оценить возможную выгоду от установки двухзонного счетчика и энергоэффективности. Например, можно зайти в Личный кабинет на сайте yasno.com.ua, пересмотреть свои счета и платежи за электроэнергию, подсчитать их сумму. Половину вполне реально сэкономить в следующем году. Итак, выбор предновогоднего подарка для всей семьи становится очевидным", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

      Напомним, что среднемесячное потребление электроэнергии населением в Украине составляет 164 кВт∙ч в месяц. На зимние месяцы с декабря по февраль приходится пик электропотребления населением.

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      Теги: Новости Украины Энергоэффективность Электроэнергия
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