30% електроенергії українські сім’ї споживають вночі: як заощадити найбільше?

Близько 30% споживання електроенергії українськими сім’ями припадає на вечірній, нічний та вранішній час – з 23:00 до 7:00.

У цей період сплачувати за електроенергію можна удвічі менше за наявності двозонного лічильника електроенергії. Свої рахунки на електроенергію можна скоротити до 50% завдяки комплексному підходу до енергоефективності. YASNO рекомендує, як це найпростіше зробити.

Двозонними та тризонними лічильниками електроенергії користуються більше 97 тисяч мешканців столиці. З них 96 тисяч клієнтів встановили двозонні прилади обліку, ще 1 тисяча – тризонні. Лише від початку року власниками таких лічильників стали понад 20 тисяч клієнтів.

Клієнти з дво- та тризонними лічильниками можуть розраховуватися за світло за:

двозонним тарифом (0,5 тарифу з 23:00 до 7:00 і повний тариф у інші години доби);

тризонним тарифом (1,5 тарифу з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00, повний тариф з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та 22:00 до 23:00 та 0,4 тарифу з 23:00 до 7:00).

З 1 січня 2020 року дво- та тризонний тарифи продовжують діяти – можливість зменшення витрат на електроенергії зберігається.

Найпростіший спосіб встановити двозонний лічильник – замовити його через інтернет на сайті YASNO у складі набору Розумний Watt, до якого одразу включена послуга встановлення "під ключ". Також до складу набору входить розетка з таймером та енергоефективні LED-лампи, що споживають до 10 разів менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання.

Любителі технічних новинок також можуть доповнити свій набір розумними розетками з функцією управління через Wi-Fi та розумними лампами, яскравістю та кольором яких можна керувати зі смартфону. Крім того можна обрати ще й якісну LED-стрічку та автономні нічні світильники із вбудованим акумулятором, заряду якого вистачає до 90 днів.

Збільшити економію від двозонного лічильника можна кількома способами:

перенести частину електропобутових справ на період з 23:00 до 7:00 (на цей період цілком реально змістити 50-70% електроспоживання;

зробити це можна завдяки розеткам з таймером, які автоматично вмикають/вимикають електроприлади у заданий час;

використовувати LED-лампи;

не забувати вимикати за собою світло, виходячи з кімнати, а на ніч – електроприлади з розеток;

застосовувати енергоефективні побутові електроприлади не менше класу А;

користуватися еко- режимом роботи електроприладів;

дотримуватися інструкцій від виробників приладів з порадами з енергоефективності;

серед членів родини призначити енергоменеджера, який слідкуватиме за дотриманням енергоощадливих звичок – цю важливу місію можна доручити дітям.

"YASNO допомагає своїм клієнтам робити електроенергію більш доступною, корисною та комфортною завдяки розумному її використанню. Кінець року – вдалий час, щоб оцінити можливу вигоду від встановлення двозонного лічильника та енергоефективності. Наприклад, можна зайти в Особистий кабінет на сайті yasno.com.ua, передивитися свої рахунки та платежі за електроенергію, підрахувати їх суму. Половину цілком реально зекономити у наступному році. Отже, вибір передноворічного подарунку для усієї родини стає очевидним", – сказав директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Нагадаємо, що середньомісячне споживання електроенергії населенням в Україні становить 164 кВт∙год на місяць. На зимові місяці з грудня по лютий припадає пік електроспоживанням населенням.