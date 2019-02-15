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      30 лет спустя: в Украине чтят память павших в войне в Афганистане

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      Значительная роль военных в Афганистане была привычной для азиатской страны
      Значительная роль военных в Афганистане была привычной для азиатской страны / fishki.net

      15 февраля 1989 года Советский Союз под давлением международного сообщества вывел свои войска из Афганистана, который пытался подчинить себе в течение 10 лет.

      Только по официальным подсчетам в войне в Афганистане погибли более двух миллионов мирных жителей и 15 тысяч советских солдат, каждый шестой из них – украинец.

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      Хоть Украина и признала войну в Афганистане оккупационной, но украинцы, которые принимали в ней участие, все равно приравнены к участникам боевых действий, а памятники участникам войны в Средней Азии не попали в пункты Закона о декоммунизации.

      Как началась война?
      Это была полномасштабная вооруженная агрессия Советского Союза против суверенного Афганистана под предлогом борьбы с моджахедами. Началась в декабре 1979 года нападением спецподразделений КГБ СССР на президентский дворец в Кабуле и убийством президента страны Хафизуллы Амина и его окружения.

      15 февраля в Украине отмечают "День памяти участников боевых действий на территории других государств". Павших солдат, которые стали жертвами коммунистического режима, всегда вспоминают и чтут возле памятника воинам-афганцам в Киеве.

      Смотрите видео: как чтят память бойцов-афганцев в столице

      Сами же военные, которые фактически воевали за амбиции Союза, теперь переосмысливают события 30-летней давности.

      Мне было 18, когда я попал в Афганистан. Сначала переполняла гордость, и когда мы увидели все те ужасы, которые там творились, вся романтика исчезла,
      – отметил Анатолий Дроздов, один из ветеранов войны.

      "Я свято верил, что мы идем защищать рубежи Советского союза. Сейчас, с течением времени, я понимаю, что это была агрессивная война, и совсем не наша", – рассказал еще один участник боевых действий Сергей Трискач.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины История Война Новости Киева Жертвы Афганістан
      Источник: 24 канал
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