17 лет служил Украине: в СБУ вспоминают контрразведчика Хараберюша, которого убили террористы
Четыре года назад, 31 марта, террористы взорвали автомобиль полковника Александра Хараберюша. Он 17 лет служил Украине и был одним из лучших контрразведчиков.
Источник:СБУ
В Службе безопасности Украины отметили, что 31 марта – день памяти полковника спецслужбы Александра Хараберюша.
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Четвертая годовщина гибели Хараберюша
После начала российской агрессии полковник Хараберюш координировал спецоперации по противодействию диверсионно-разведывательным группам врага на Востоке Украины.
Однако 4 года назад Александр погиб от рук террористов, которые взорвали его авто в центре Мариуполя,
– напомнили в Службе.
И добавили, что Хараберюш посвятил защите Украины почти 17 лет своей жизни и стал одним из лучших контрразведчиков.
Что известно о Хараберюша и его смерть
- В Мариуполе 31 марта 2017 года взорвали автомобиль, в котором находился сотрудник СБУ Александр Хараберюш. Полковник погиб на месте.
- Тогда глава СБУ Василий Грицак заявил, что основной версией гибели контрразведчика является террористический акт, связанный с его профессиональной деятельностью.
- На счету полковника примерно 80 задержаний российских агентов и террористов.
- 31 октября 2017 года СБУ сообщила, что подозреваемую Юлию Просолову задержали в Одессе. По информации спецслужбы, террористка работала на так называемый Центр специальных операций "МГБ ДНР", который действовал под кураторством российских спецслужб.
- Впоследствии ее приговорили к 12 годам тюрьмы, однако в сентябре 2019 года передали России во время обмена пленными.
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