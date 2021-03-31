Четыре года назад, 31 марта, террористы взорвали автомобиль полковника Александра Хараберюша. Он 17 лет служил Украине и был одним из лучших контрразведчиков.

В Службе безопасности Украины отметили, что 31 марта – день памяти полковника спецслужбы Александра Хараберюша.

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Четвертая годовщина гибели Хараберюша

После начала российской агрессии полковник Хараберюш координировал спецоперации по противодействию диверсионно-разведывательным группам врага на Востоке Украины.

Однако 4 года назад Александр погиб от рук террористов, которые взорвали его авто в центре Мариуполя,

– напомнили в Службе.

И добавили, что Хараберюш посвятил защите Украины почти 17 лет своей жизни и стал одним из лучших контрразведчиков.

Что известно о Хараберюша и его смерть