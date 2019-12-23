322 миллиона гривен: правительство частично погасило задолженность перед шахтерами

23 декабря правительство частично погасило задолженность по выплате зарплаты шахтерам перед новогодними праздниками. Казначейство перечислило 322 миллиона гривен.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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По его словам, решение было принято на заседании Кабмина 18 декабря.

Почему это так важно

Относительно задолженностей по зарплатам, сегодня украинские шахтеры проводят предупредительные акции протеста возле зданий Верховной рады и Кабинета министров Украины, а также в шахтерских городах и поселках.

Кроме того, в начале октября на Луганщине Луганской области горняки "Новодружеская" отказались спускаться в забой из-за долгов по зарплате, которые составляют 120 миллионов гривен. Поэтому работа шахты была приостановлена. "Новодружеская" входит в состав "Лисичанскуголь".

На следующий день глава Кабмина Алексей Гончарук сообщил, что решение по государственным шахтам должно быть комплексным. Так, по его мнению, государство не может постоянно дотировать неэффективные шахты, и уже в 2020 году в правительстве планируют комплексно решить вопрос задолженности шахтерам.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении задолженности по заработной плате шахтерам на общую сумму в 1 миллиард гривен.