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      322 миллиона гривен: правительство частично погасило задолженность перед шахтерами

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      Шахтеры получат долгожданные зарплаты / facebook.com/miners.chg

      23 декабря правительство частично погасило задолженность по выплате зарплаты шахтерам перед новогодними праздниками. Казначейство перечислило 322 миллиона гривен.

      Об этом в своем телеграмм-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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      По его словам, решение было принято на заседании Кабмина 18 декабря.

       

      Почему это так важно

      Относительно задолженностей по зарплатам, сегодня украинские шахтеры проводят предупредительные акции протеста возле зданий Верховной рады и Кабинета министров Украины, а также в шахтерских городах и поселках.

      Кроме того, в начале октября на Луганщине Луганской области горняки "Новодружеская" отказались спускаться в забой из-за долгов по зарплате, которые составляют 120 миллионов гривен. Поэтому работа шахты была приостановлена. "Новодружеская" входит в состав "Лисичанскуголь".

      На следующий день глава Кабмина Алексей Гончарук сообщил, что решение по государственным шахтам должно быть комплексным. Так, по его мнению, государство не может постоянно дотировать неэффективные шахты, и уже в 2020 году в правительстве планируют комплексно решить вопрос задолженности шахтерам.

      В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении задолженности по заработной плате шахтерам на общую сумму в 1 миллиард гривен.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Зарплата Алексей Гончарук Протесты шахтеров Угольная промышленность
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