18:54
23 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      322 мільйони гривень: уряд частково погасив заборгованість перед шахтарями

      115 Читать новость на русском
      Шахтарі отримають довгоочікувані зарплати / facebook.com/miners.chg

      23 грудня уряд частково погасив заборгованість по виплаті зарплати шахтарям перед новорічними святами. Казначейство перерахувало 322 мільйони гривень.

      Рішення було прийнято на засіданні Кабміну 18 грудня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

      Зверніть увагу! Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути

       

      Чому це так важливо

      Щодо заборгованостей із зарплат сьогодні українські шахтарі проводять попереджувальні акції протесту біля будівель Верховної ради та Кабінету Міністрів України, а також у шахтарських містах і селищах.

      Крім того, на початку жовтня на Луганщині Луганській області гірники "Новодружеська" відмовились спускатися у вибій через борги із зарплати, які становлять 120 мільйонів гривень. Тому роботу шахти було призупинено. "Новодружеська" входить до складу "Лисичанськвугілля".

      Наступного дня очільник Кабміну Олексій Гончарук повідомив, що рішення щодо державних шахт має бути комплексним. Так, на його думку, держава не може постійно дотувати неефективні шахти, і вже у 2020 році в уряді планують комплексно вирішити питання заборгованості шахтарям.

      У листопаді президент України Володимир Зеленський заявив про погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям на загальну суму в 1 мільярд гривень.

      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні
      55223
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Вугільна промисловість Протести шахтарів Олексій Гончарук Зарплата Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:52 Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      Інна Жолобович 19357
      сьогодні , 17:30 Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
      Юлія Турелик 278
      сьогодні , 17:00 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 11188
      сьогодні , 17:00 Призрак Симоненко, или Обличители действующей власти в поисках "зрады"
      Михайло Дубинянський 211
      сьогодні , 16:00 Найкращі додатки 2019 року Android та iOS
      Михайло Года 606
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук