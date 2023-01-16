Подробную информацию о происходящем на фронте и в тылу читайте в материале 24 Канала.

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5:54 Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала передать Украине танки и ПВО после удара россиян по Днепру.

Россия должна быть привлечена к ответственности за все совершенные преступления,

– заявила чиновник.

2:17 Российские оккупанты ударили по Запорожью. По данным главы ОВА Александра Старуха, враги попали в объекты гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры.

Предварительно известно о нескольких раненых людях. Стреляли по областному центру и окрестностям, скорее всего, из комплексов С-300.

00:32 В Севастополе раздался "хлопок". Пророссийские СМИ традиционно писали о работе ПВО, якобы сбившей беспилотник. В местных телеграмм-каналах написали о взрывах возле воинской части "Казачка" на улице Штормовой.