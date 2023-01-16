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5:54 Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала передати Україні танки та ППО після удару росіян по Дніпру.

Росія має бути притягнена до відповідальності за всі скоєні злочини,

– заявила посадовиця.

2:17 Російські окупанти вдарили по Запоріжжю. За даними глави ОВА Олександра Старуха, вороги поцілили в об'єкти цивільної, житлової та промислової інфраструктури.

Попередньо відомо про декілька поранених людей. Стріляли по обласному центру та околицях найімовірніше з комплексів С-300.

00:32 У Севастополі пролунала "бавовна". Проросійські ЗМІ традиційно писали про роботу ППО, яка нібито збила безпілотник. У місцевих телеграм-каналах написали про вибухи біля військової частини "Казачка" на вулиці Штормовій.