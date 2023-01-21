В этом материале 24 Канал рассказывает все главные события дня с фронта и международной арены.

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02:41 10-й санкционный пакет Евросоюз может подготовить до 24 февраля. Об этом рассказали иностранные журналисты со ссылкой на дипломатические источники. Речь идет об ограничении сотрудничества с Москвой в отношении ядерного топлива, запрете импорта российских алмазов и сокращении торговли с Беларусью.

01:58 Польша предоставит Украине мощную военную помощь до конца марта – это отметил вице-премьер-министр Польши Матиуш Блащак. В новом пакете будут боевые машины пехоты, танки Т-72, РСЗО HIMARS, а также американскими танками Abrams.

00:00 Координатор Совета национальной безопасности Белого дома адмирал Джон Кирби заявил, что в настоящее время в Украине находится около 50 тысяч "вагнеровцев", 90% из которых – завербованные заключенные. Кроме того, стало известно, что Северная Корея снабжает оружие России. На это указывают спутниковые снимки, сделанные в США.