У цьому матеріалі 24 Канал розповідає усі найголовніші події дня з фронту та міжнародної арени.

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02:41 10 санкційний пакет Євросоюз може підготувати до 24 лютого. Про це розповіли іноземні журналісти з посиланням на дипломатичні джерела. Мовиться про обмеження співпраці з Москвою щодо ядерного палива, заборону імпорту російських алмазів і скорочення торгівлі з Білоруссю.

01:58 Польща надасть Україні потужну військову допомогу до кінця березня – на цьому наголосив віцепрем'єр-міністр Польщі Матіуш Блащак. У новому пакеті будуть бойові машини піхоти, танки Т-72, РСЗВ HIMARS, а також американськими танками Abrams.

00:00 Координатор Ради національної безпеки Білого дому адмірал Джон Кірбі заявив, що наразі в Україні перебуває близько 50 тисяч "вагнерівців", 90% з яких – завербовані в'язні. Крім того, стало відомо, що Північна Корея постачає зброю Росії. На це вказують супутникові знімки, зроблені США.