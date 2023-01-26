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Заметьте 14 Leopard 2 от Германии, задержание мэра Рени: хронология 336 дня войны

06:29 Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что есть попадание в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

06:01 В ночь на 26 января захватчики возобновили атаки Украины дронами-камикадзе. Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным, оккупанты применили 24 "Шахида". Однако их все уничтожили зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил, а также ПВО.

02:37 Стало известно, что Канада может отправить нашему государству несколько боевых немецких танков Leopard. О скольки именно единиц военной техники идет речь, можно только догадываться.

02:01 В Киевской городской военной администрации констатировали, что расслабляться и пренебрегать воздушной опасностью нельзя при любых обстоятельствах. Тем более когда вражеские "Шахиды" готовы к атакам.

00:25 Во многих областях Украины в ночь на 26 января объявляли воздушную тревогу. Военные сообщали о "Шахидах" и скоростных ракетах в небе.