Заявления российских оккупантов никогда не имеют ничего общего с их реальными намерениями. Когда враг говорит о какой-либо паузе – можно быть уверенным, что его напор только возрастет.

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"Оперативная пауза" должна обеспечить потери врага

Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам сообщил, что все заявления оккупантов об "оперативной паузе" – сплошная ложь. Напротив, враг нарастил интенсивность нанесения ударов.

34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту «паузу». Украинская армия держится, держится крепко и отбивает штурмы на разных направлениях,

– сказал Зеленский.



Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы потери врага выросли до такого уровня, который не просто заставит его отказаться от наступательных действий, а вынудит бежать из Украины в надежде спасти остатки своей армии.

"И я благодарен всем нашим бойцам, которые обеспечивают приближение этого времени", – добавил президент.

Он также заверил, что каждый оккупант будет отвечать за преступления против Украины и украинцев, но до тех пор нам нужно держаться на всех фронтах и ​​изо всех сил помогать ВСУ.

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