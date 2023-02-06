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04:25 Город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, находится в оккупации с первых дней полномасштабного вторжения. 3 февраля 2023 года от взрыва собственного авто погиб коллаборант и заместитель руководителя оккупационной "полиции" Евгений Кузьмин, из-за чего оккупанты усилили репрессии.

02:25 Российская атака унесла жизни матери из Сумщины. Случилось это еще 23 января. Вражеский снаряд разорвался рядом с 20-летней Анной Сатаниной, она закрыла собой сына.

00:58 Министр обороны Алексей Резников прокомментировал информацию о своем переводе на должность главы Министерства по стратегическим отраслям промышленности. По его словам, он не получал такого предложения от президента.