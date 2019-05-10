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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      34 судьи не пришли на квалификационное оценивание: все заболели в один день

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      Судьи
      Судьи / vesti-ukr.com

      Не явились на обязательное квалификационное оценивание судьи Окружного административного суда Киева. Одними из них являются председатель Павел Вовк и судьи, которые признали незаконной национализацию "Приватбанка".

      На квалификационное оценивание пришли только семь судей, а 34 – нет. Об этом пишет "Громадское".

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      Член Высшей квалификационной комиссии судей рассказал, что неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали 34 справки о болезни.

      Вища кваліфікаційна комісія суддів
      Квалификационное оценивание судей

      Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена,
      – добавил секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.

      Роман Маселко, который является членом Общественного совета добродетели, обнародовал перечень судей, которые не явились на квалификационное оценивание.

      Вища кваліфікаційна комісія суддів
      Заявление Высшей квалификационной комиссии судей

      Вища кваліфікаційна комісія суддів
      Список судей, которые не явились

      Теперь судьи Окружного админсуда Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Высший совет правосудия
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