34 судьи не пришли на квалификационное оценивание: все заболели в один день

Не явились на обязательное квалификационное оценивание судьи Окружного административного суда Киева. Одними из них являются председатель Павел Вовк и судьи, которые признали незаконной национализацию "Приватбанка".

На квалификационное оценивание пришли только семь судей, а 34 – нет. Об этом пишет "Громадское".

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Член Высшей квалификационной комиссии судей рассказал, что неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали 34 справки о болезни.



Квалификационное оценивание судей

Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена,

– добавил секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.

Роман Маселко, который является членом Общественного совета добродетели, обнародовал перечень судей, которые не явились на квалификационное оценивание.



Заявление Высшей квалификационной комиссии судей



Список судей, которые не явились

Теперь судьи Окружного админсуда Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.