34 судді не прийшли на кваліфікаційне оцінювання: усі захворіли в один день

Не з’явилися на обов'язкове кваліфікаційне оцінювання судді Окружного адміністративного суду Києва. Одними з них є голова Павло Вовк та судді, які визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку".

На кваліфікаційне оцінювання прийшло тільки сім суддів, а 34 – ні. Про це повідомило "Громадське".

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Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів розповів, що неявка на оцінювання без поважних причин є підставою для звільнення судді. Однак комісія з’ясувала, що сталося із цими суддями. Вони всі в один день захворіли і надіслали 34 довідки про хворобу.



Кваліфікаційне оцінювання суддів

Вища кваліфікаційна комісія не вправі спростовувати чи перевіряти медичні довідки. Тому така причина є поважною і для цих суддів призначено новий день складання іспиту,

— додав секретар палати з питань добору і публічної служби Михайло Макарчук.

Роман Маселко, який є членом Громадської ради доброчесності, оприлюднив перелік суддів, які не з’явилися на кваліфікаційне оцінювання.



Заява Вищої кваліфікаційної комісії суддів



Список суддів, які не з'явилися

Тепер судді Окружного адмінсуду Києва мають прийти для складання іспиту 21 травня.