Суддя не задекларувала розкішний маєток під Києвом: як відреагував Окружний адмінсуд

Активісти "Автомайдану" подали про бездіяльність до НАЗК через те, що Нацагентство не квапилось перевіряти декларації подані суддею Ольгою Ступак.

Експертка з судової реформи Ірина Шиба у своєму відеоблозі "Честь і нечесть" розповіла, що згідно з цивільними та кримінальними справами, Ступак не вказала у своїй декларації розкішний будинок під Києвом, в якому вона проживає, але він записаний на свекруху.

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Згодом детективи НАБУ встановили, що цей будинок придбали за кошти чоловіка судді, які також не були задекларовані.

Попри сумнівні статки та негативний висновок Громадської ради доброчесності на початку 2018 року Ольга Ступак все ж стала суддею Верховного Суду. Повну перевірку декларацій Ольги Ступак за 2015 та 2016 роки НАЗК розпочало ще у 2017 році.



Будинок Ольги Ступак



Незадекларований маєток судді

Суддя Окружного адмінсуду Києва Марина Бояринцева заявила, що повна перевірка декларацій має проводитись у розумний строк. Суддя підрахувала, що перевірку декларацій Ступак мали перевірити понад рік тому. При цьому Бояринцева звернула увагу, що у Нацагентства не було причин відкладати чи продовжувати перевірку.



Суддя придбала будинок за незадекларовані гроші чоловіка

З посиланням на практику Європейського суду з прав людини, Марина Бояринцева пояснила, чому важливо, щоб держоргани вчасно та послідовно виконували покладені на них обов'язки.

Органи публічної влади повинні не лише дотримуватись приписів актів права, а й своїх обіцянок та пробуджених очікувань. Згідно з доктриною законних очікувань – ті, хто чинить добросовісно на підставі права, яким воно є, не повинні відчувати краху надій щодо законних очікувань,

– пояснила Бояринцева.

Суддя також підкреслила, що "Автомайдан", як і інші громадські організації, у разі виявлення корупційних діянь у чиновників наділені правом звертатись до відповідних органів та мають право на належний розгляд своїх повідомлень.



Марина Бояринцева

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи та добивається очищення суддівських лав.

Дивіться повний випуск відеоблогу Ірини Шиби "Честь і нечесть" за 9 травня: