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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Судья не задекларировала роскошный особняк под Киевом: как отреагировал Окружной админсуд

      68 Читати новину українською
      Судья не задекларировала роскошный особняк под Киевом
      Судья не задекларировала роскошный особняк под Киевом / Коллаж 24 канала

      Активисты "Автомайдана" подали заявление о бездеятельности в НАПК из-за того, что Нацагентство не торопилось проверять декларации поданные судьей Ольгой Ступак.

      Експерт по судебной реформе Ирина Шиба в своем видеоблоге "Честь и нечесть" рассказала, что согласно гражданскими и уголовными делами, Ступак не указала в своей декларации роскошный дом под Киевом, в котором она проживает, но он записан на свекровь.

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      Впоследствии детективы НАБУ установили, что этот дом приобрели на средства мужа судьи, которые также не были задекларированы.

      Несмотря на сомнительные доходы и отрицательное заключение Общественного совета добродетели в начале 2018 года Ольга Ступак все же стала судьей Верховного Суда. Полную проверку деклараций Ольги Ступак за 2015 и 2016 годы НАПК начало еще в 2017 году.


      Дом Ольги Ступак

      Незадекларированное поместье судьи

      Судья Окружного админсуда Киева Марина Бояринцева заявила, что полная проверка деклараций должна проводиться в разумный срок. Судья посчитала, что проверку деклараций Ступак должны были провести более года назад. При этом Бояринцева обратила внимание, что у Нацагентства не было причин откладывать или продолжать проверку.
      Судья приобрела дом на незадекларированные деньги мужа

      Со ссылкой на практику Европейского суда по правам человека, Марина Бояринцева объяснила, почему важно, чтобы госорганы своевременно и последовательно выполняли возложенные на них обязанности.

      Органы публичной власти должны не только соблюдать предписания актов права, но и свои обещания и ожидания. Согласно доктрине законных ожиданий – те, кто  действует добросовестно на основании права, как он есть, не должны чувствовать крушения надежд относительно законных ожиданий,
      – объяснила Бояринцева.

      Судья также подчеркнула, что "Автомайдан", как и другие общественные организации, в случае выявления коррупционных деяний у чиновников наделены правом обращаться в соответствующие органы и имеют право на надлежащее рассмотрение своих сообщений.

      Марина Бояринцева
      Марина Бояринцева

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

      Смотрите полный выпуск видеоблога Ирины Шибы "Честь и нечесть" за 9 мая:

       

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости е-декларирование Верховный суд Украины Судьи
      Источник: 24 канал
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