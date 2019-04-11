Как наказали секретаря судьи, который спас от тюрьмы 11 пьяных водителей

Избегать наказания нарушителям помогают не только судьи. Работники аппарата суда, а именно секретари и помощники судей, также имеют доступ к документам и могут их повредить, уничтожить или скрыть.

Честь недели

В 2018 году Игорь Гаталевич, секретарь Тисменицкого райсуда, что в Ивано-Франковской области, спас от штрафа и лишения прав аж 11 водителей, которые садились за руль пьяными или под действием наркотиков.

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Водителям удавалось избегать наказания, ведь Гаталевич не вносил сведения о делах в автоматизированную систему документооборота суда. Когда секретарь суда принимает документы, он должен обработать и зарегистрировать их в тот же день. Дату поступления документов можно проверить на штампе суда, который ставят на экземпляре того, кто их подает.

В 11 случаях секретарь вообще не регистрировал дела. Другие работники аппарата суда заметили это, когда с момента поступления одного из дел прошло уже четыре месяца. Судье пришлось закрыть производство. Ведь наказать такого водителя судья мог лишь в течение двух месяцев со дня нарушения. Хоть водители авто избежали наказания, секретарь суда, который им помогал, – нет.

Недавно Игоря Гаталевича приговорили к двум годам ограничения свободы. После освобождения экс-секретарь не сможет еще два года занимать должности в органах судебной власти или работать с автоматизированными системами документооборота. Дело рассматривал судья Ивано-Франковского городского суда Роман Хоростиль.



Роман Хоростиль

Во время рассмотрения дела в суде Гаталевич свою вину признал. Утверждал, что искренне раскаивается, просил суд его строго не наказывать. Но судья Хоростиль обратил внимание на то, что обвиняемый так и не сообщил, по чьей просьбе скрывал дела. Если бы секретарь искренне раскаялся, он бы способствовал раскрытию преступления.

Также судья отметил, что поведение секретаря подорвало доверие людей к судебной власти. Поэтому судья Роман Хоростиль решил, что наказание должно не только предотвращать новые преступления, но и восстанавливать доверие к суду.

Премию "Честь недели" за наказание секретаря суда, который подрывал доверие к судебной власти, получает судья Ивано-Франковского городского суда Роман Хоростиль.

НЕчесть недели

Лауреат нашей антипремии Евгений Аблов широко известен в узких кругах благодаря целому ряду своевольных решений, а также немалому состоянию.



Евгений Аблов

В декабре 2013 года на рассмотрение Аблова поступил иск от мужчины, которому баррикады на Майдане "препятствовали свободно передвигаться". С невероятной скоростью, уже через 1,5 часа, судья запретил любым лицам совершать действия по блокированию любым способом всех улиц, где проходили акции протеста". Такое решение фактически разрешило "Беркуту" разогнать участников мирного протеста во время революции Достоинства.

Но уволить Аблова решили не за это. Два года назад Высший совет правосудия не нашел оснований наказать судью. Поэтому он продолжил осуществлять кривосудие. За это время судья Аблов успел:

• "легализовать" рюкзаки Авакова (тогда 6 тысяч рюкзаков обошлись государству почти в 17 миллионов гривен);

• восстановить Екатерину Амосову в должности ректора университета Богомольца;

• исключить Гостиный двор из перечня памятников архитектуры;

• приватизировать и продать служебную квартиру за девять миллионов долларов.

Однако и эти решения и действия судьи не привлекли внимания Высшего совета правосудия – органа, который должен бы заботиться о добродетели и независимость судей.

8 апреля 2019 года Вторая дисциплинарная палата ВСП наконец решила, что судью Евгения Аблова надо уволить. Возможно члены ВСП обиделись, что судья не пригласил их на вечеринку по случаю своего дня рождения, в отличие от членов другого судейского органа – Высшей квалификационной комиссии судей, которые должны были в апреле оценивать его профпригодность.

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Аблова наказали за то, что он дискредитировал деятельность НАБУ на телевидении и негативно высказался о работе детектива этого органа. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке. Это – требование Конституции.

Однако, рассматривая дело об отмене результатов выборов членов в Совет общественного контроля при НАБУ, судья Аблов об этом забыл.

Активисты Роман Маселко и Екатерина Бутко, которые подали жалобу на судью, обратили внимание на неприемлемые высказывания о детективе НАБУ, которые свидетельствуют о явной предвзятости судьи. Фактически в постановлении о самоотводе судья Аблов назвал детектива НАБУ преступником. То есть нарушил презумпцию невиновности и правила судейской этики.



Роман Маселко и Катерина Бутко

Хотя дисциплинарная палата ВСП и решила уволить Евгения Аблова, это решение он еще может обжаловать. Почему-то нам кажется, что он без боя не сдастся. А может организует еще одну вечеринку?

Премию "НЕчесть недели" за многочисленные решения и действия, которые подорвали доверие к судебной власти, получает судья Окружного административного суда города Киева Евгений Аблов.



"НЕчесть недели" – Евгений Аблов