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      Как украинские судьи ставят под сомнение компетенцию международных судов

      28 Читати новину українською

      Люди могут защитить свои права не только в обычных судах. В противовес им существуют негосударственные организации, которые рассматривают хозяйственные и гражданские споры. В частности, этим занимаются международные арбитражи и третейские суды.

      НЕчесть недели

      Многие предприниматели, особенно иностранные инвесторы, чтобы избежать "пылких объятий" украинской Фемиды, в своих договорах сразу прописывают, что в случае споров они бы хотели судиться в арбитражах, либо в третейских судах.

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      В таком случае стороны могут сами назначить судей, которым они доверяют, которых считают независимыми и профессиональными. Стоит отметить, что никто не имеет права заставить людей рассматривать иск в обычном государственном суде, если они выбрали арбитражный. Государственные суды во всем мире не вмешиваются, а наоборот способствуют арбитражам.

      Но судья "реформированного" Верховного суда Инна Бердник думает по-другому. Она в прямом смысле показала, как невозможное сделать возможным. Дело в том, что она принимала решение по делу о признании недействительным договора о переработке лома между украинской и турецкой компаниями.

      Міжнародний арбітражний суд
      Международный арбитражный суд

      Ранее стороны договорились спорные вопросы решать в Международном арбитраже, и это было зафиксировано в договоре между ними. Несмотря на то, что спор уже успели рассмотреть в упомянутом арбитражном суде, турецкая компания снова подала иск. Но уже в украинский суд, чтобы всё же признать договор недействительным.

      Суды первой и апелляционной инстанций оставили иск без рассмотрения, справедливо отметив, что рассматривать его не имеют права. Но судья Верховного суда Инна Бердник вместе с коллегами отменила два предыдущих решения, и таки обязала местный суд повторно рассмотреть дело.


      "НЕчесть недели" – Инна Бердник

      Это решение не только отклоняется от практики Верховного суда, но и грубо нарушает права арбитража и третейских судов, поскольку вмешивается в их компетенцию.

      Так, теперь украинские предприниматели и инвесторы в очередной раз убедились, что получить справедливое решение суда не так просто. Даже если в договоре прописано, что спорные моменты должны решаться в третейских или арбитражных судах, есть возможность сделать так, чтобы украинский суд этим пренебрег.

      Премию "НЕчесть недели" за пренебрежение украинским и международным законодательством получает судья Верховного суда Инна Бердник.

      Честь недели

      Другая судья Верховного суда в подобной ситуации пришла к правильному, противоположному выводу. В феврале 2019 года коллегия под председательством Анны Вронской рассмотрела спор между компанией "ДТЭК СвердловАнтрацит" и ООО "Автоспецгруп".

      В договоре между компаниями отмечалось, что любые конфликты стороны будут решать в третейском суде. Когда же первая вовремя не оплатила услуги второй, "Автоспецгруп" подала в украинский суд иск, чтобы взыскать с "ДТЭК" больше одного миллиона гривен задолженности. Хозяйственный суд Луганской области рассмотрел дело, вынес решение, а Апелляционный суд оставил такое решение без изменений.

      Судьи под председательством Вронской решения двух предыдущих инстанций отменили. Мотивировали такое решение тем, что в договоре стороны прописали, что споры должен решать третейский суд, а следовательно украинские суды рассматривать любые вопросы между компаниями не имели права. Этим решением компетенция третейского суда была полностью признана и оставалась неоспоримой.


      "Честь недели" – Анна Вронская

      Премию "Честь недели" за соблюдение требований закона получает судья Верховного суда Анна Вронская.

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

      Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" смотрите здесь.

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      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Верховный суд Украины Видеоблоги Судьи Законодательство
      Источник: 24 канал
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