01:18
22 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін подався у кіно. Що буде з Казахстаном
      Вєсті Кремля
      10:32, 21 березня
      Вєсті.UA: Зеленський склав конкуренцію Кличку. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:35, 21 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Як українські судді ставлять під сумнів компетенцію міжнародних судів

      76 Читать новость на русском

      Люди можуть захистити свої права не лише у звичайних судах. На противагу ним існують недержавні організації, які розглядають господарські та цивільні суперечки. Зокрема цим займаються міжнародні арбітражі й третейські суди.

      НЕчесть тижня

      Багато підприємців, і особливо іноземні інвестори, щоб уникнути "палких обійм" української Феміди у своїх договорах одразу прописують, що у разі суперечок вони б хотіли судитися в арбітражах, або в третейських судах.

      Читайте також: Син бізнесмена зчинив смертельне ДТП, поки розгляд його іншого злочину затягували

      У такому випадку сторони можуть самі призначити суддів, яким вони більше довіряють, і яких вважають незалежними й фаховими. Варто зазначити, що ніхто не має права примусити людей розглядати позов у звичайному державному суді, якщо вони обрали арбітражний. Державні суди у всьому світі не втручаються, а навпаки сприяють арбітражам.

      Але суддя "реформованого" Верховного суду Інна Берднік думає по-іншому. Вона в прямому сенсі показала, як неможливе зробити можливим. Річ у тім, що вона приймала рішення у справі про визнання недійсним договору про переробку брухту між українською та турецькою компаніями.

      Міжнародний арбітражний суд
      Міжнародний арбітражний суд

      Раніше сторони домовились спірні питання вирішувати у Міжнародному арбітражі та це було зафіксовано у договорі між ними. Не зважаючи на те, що суперечку вже встигли розглянути у згаданому арбітражному суді, турецька компанія знову подала позов. Але вже до українського суду, аби таки визнати договір недійсним.

      Суди першої та апеляційної інстанцій залишили позов без розгляду, справедливо зазначивши, що розглядати його не мають права. Але суддя Верховного суду Інна Берднік разом з колегами скасувала два попередні рішення, і таки зобов'язала місцевий Господарський суд повторно розглянути справу.


      "НЕчесть тижня" – Інна Берднік

      Це рішення не тільки відхиляється від практики Верховного суду, але й грубо порушує права арбітражу та третейських судів, оскільки втручається в їх компетенцію.

      Тож, тепер українські підприємці та інвестори вчергове пересвідчились, що отримати справедливе рішення суду не так просто. Навіть якщо у договорі прописано, що спірні моменти мають вирішуватися у третейських чи арбітражних судах, є можливість зробити так, аби український суд цим знехтував.

      Премію "НЕчесть тижня" за нехтування українським та міжнародним законодавством отримує суддя Верховного суду Інна Берднік.

      Честь тижня

      Інша суддя Верховного суду у подібній ситуації дійшла правильного, протилежного висновку. У лютому 2019 року колегія під головуванням Анни Вронської, розглянула суперечку між компанією "ДТЕК СвердловАнтрацит" та ТОВ "Автоспецгруп".

      У договорі між компаніями зазначалося, що будь-які конфлікти сторони будуть вирішувати у третейському суді. Коли ж перша вчасно не оплатила послуги другої, "Автоспецгруп" подала до українського суду позов, аби стягнути з "ДТЕК" понад один мільйон гривень заборгованості. Господарський суд Луганської області справу розглянув, виніс рішення, а Апеляційний суд залишив таке рішення без змін. 

      Судді за головуванням Вронської рішення двох попередніх інстанцій скасували. Мотивували таке рішення тим, що у договорі сторони прописали, що спори має вирішувати третейський суд, а отже українські суди розглядати будь-які питання між компаніями не мали права. Цим рішенням компетенція третейського суду була повністю визнана і залишалась незаперечною.


      "Честь тижня" – Анна Вронська

      Премію "Честь тижня" за дотримання вимог закону отримує суддя Верховного суду Ганна Вронська.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

      Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" дивіться тут.

      blog_ava
      Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
      21 березня
      3067
      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Верховний суд України Відеоблоги Судді Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як українські судді ставлять під сумнів компетенцію міжнародних судів
      сьогодні , 00:03 Як українські судді ставлять під сумнів компетенцію міжнародних судів
      Ірина Шиба 76
      Головні новини 21 березня: бюлетені довжиною у півекватора та скандал навколо заяви Луценка
      21 березня , 22:02 Головні новини 21 березня: бюлетені довжиною у півекватора та скандал навколо заяви Луценка
      1561
      Из грязи в князи, или Уже привычка зарабатывать на войне
      21 березня , 22:00 Из грязи в князи, или Уже привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 451
      Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      21 березня , 20:02 Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      Яніна Ткачук 3016
      Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      21 березня , 19:01 Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      1943
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук