Син бізнесмена зчинив смертельне ДТП, поки розгляд його іншого злочину затягували

Швидкість розгляду справ буває різною. Однак від оперативно винесеного суддівського рішення залежать здоров'я та навіть життя інших людей.

Честь тижня

Наприкінці січня 2018 року набув чинності закон про протидію булінгу, а вже за місяць судді Бориспільського міськрайонного суду довелось його застосувати у справі про цькування школярки.

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Суддя Юрій Кабанячий розглядав справу, в якій одна дівчина розмістила інтимні фотографії іншої в мережі Instagram. На думку служителя Феміди, цим кривдниця завдала великих моральних страждань неповнолітній. Адже сама потерпіла не мала жодної можливості свої світлини видалити, та й взагалі контролювати ситуацію. Саме тому суддя назвав такі дії булінгом.



"Честь тижня" – Юрій Кабанячий

У судовому засіданні мати порушниці визнала свою вину, тож суд постановив визнати жінку винною та стягнути з неї штраф у розмірі 850 гривень. Звісно, що це рішення не зможе виправити біль, який уже завдано жертві булінгу. Проте воно стане сигналом для інших дітей, що їх жорстоке ставлення до однолітків не залишиться без покарання.

Премію "Честь тижня" за застосування норм нового закону на практиці отримує суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Юрій Кабанячий.

НЕчесть тижня

Микита, син бізнесмена Ігоря Слободського, в'їхав на своїй автівці BMW X5 у Lanos. В результаті загинула жінка, а її 8-річна дочка залишилася напівсиротою. Пізніше виявилося, що на хлопця уже двічі складали протокол за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тому в Микити Слободського давно мали забрати водійські права. Проте за кермом йому допомогли залишитись судді.



"НЕчесть тижня" – Людмила Кепкал

У червні 2018 року хлопця знову спіймали п'яним за кермом. Тоді суд першої інстанції таки позбавив його прав керування на один рік. Але Слободський одразу пішов оскаржувати це рішення до апеляційного суду. І остаточного рішення немає досі.

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Суддя Київського апеляційного суду Людмила Кепкал мала розглянути справу Слободського ще в липні 2018 року, але з того часу вона дев'ять разів переносила дати засідань. Останнє призначила на перше березня 2019 року, а за два тижні до цього Слободський спричинив ДТП, в якому загинула людина. Якби суддя розглянула рішення вчасно, можливо, заборона користуватися правами була б у силі та хлопець не мав би права водити автомобіль.

Премію "НЕчесть тижня" за затягування справи яке призвело до смерті жінки отримує суддя Київського апеляційного суду Людмила Кепкал.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут.