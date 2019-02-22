Як суддя з Росії "кришує" своїх колег у справах Майдану: обурливі факти

Основним завданням членів Вищої ради правосуддя (ВРП) є призначення та звільнення суддів. Деякі із членів нині самі намагаються потрапити у "реформований" Верховний суд, а інші – зберегти своє місце у ВРП, навіть якщо це забороняє закон.

НЕчесть тижня

Нині всі шанси стати суддею Верховного суду має голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк. Він проходить конкурс на посаду в Касаційний господарський суд.

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Це попри те, що Громадська рада доброчесності визнала його недоброчесним. Суддівська кар’єра Ігоря Бенедисюка розпочалася у Російській Федерації. Після закінчення інституту він став суддею військового суду у Южно-Сахалінську. Там він працював до лютого 1994 року.



Ігор Бенедисюк

В той же рік, згідно з офіційною біографією Ігоря Бенедисюка, він протягом трьох місяців працював і суддею українського суду. Здійснювати правосуддя в РФ можуть виключно громадяни Росії. Така ж вимога законодавства для суддів України. Тому виникає питання, коли саме Ігор Бенедисюк набув громадянство України і чи відмовився він від громадянства РФ? Жодного разу Ігор Бенедисюк не дав відповіді на ці питання журналістам.

Свою посаду у Вищій раді правосудя Ігор Бенедисюк отримав за квотою чинного президента. А вже через вісім місяців, у грудні 2015 року, Петра Порошенка нагородив його іменною зброєю.

Закон про судоустрій та статус суддів прямо забороняє суддям отримувати будь-які нагороди, відзнаки та грамоти. А Бенедисюк продовжував бути суддею, хоч і працював у Вищій раді правосуддя. Він мав слідкувати за тим, щоб судді не порушували закон, проте сам свідомо це робив.



"НЕчесть тижня" – суддя з Росії Ігор Бенедисюк

При чому на співбесідах члени Громадської ради пропонували Бенедисюку відмовитися від нагородної зброї. Однак голова Вищої ради правосуддя це робити відмовився. Громадська рада доброчесності також звинувачує Бенедисюка в покриванні порушень суддів Майдану та переслідуванні тих суддів, котрі пішли проти системи. Непогана біографія для судді нового Верховного суду, який хотіли очистити від кадрів старої системи, чи не так?

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Премію "НЕчесть тижня" за отримання нагородної зброї від президента та сумнівне громадянство нагороджується голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк.

Честь тижня

Інші члени Вищої ради правосуддя – Павло Гречківський та Олексій Маловацький, на відмінно від Бенедисюка вирішили залишитись у Вищій раді правосуддя попри сплив повноважень. За їхнє обрання вдруге проголосували на з’їзді адвокатів.



Павло Гречківський

Членів Вищої ради правосуддя обираються на свої посади тільки раз і на чотири роки. Тож те, що Гречківський та Маловацький зберегли свої посади на другий термін, прямо суперечить закону.

Це в інтерв'ю підтвердив інший член Вищої ради правосуддя Андрій Бойко. За його словами, правових підстав переобиратися вдруге у членів Вищої ради правосуддя немає. Тож чинні її члени зберігають свої посади лише до 30 квітня цього року.



Олексій Маловацький

Андрій Бойко зазначив, що тепер законність обрання Гречківського та Маловацького буде під сумнівом. І усі їхні рішення, як членів Вищої ради правосуддя, можна буде оскаржити в суді з цієї причини.

В інтерв'ю журналістам Бойко також прокоментував дисциплінарну справу судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова. Понад рік Рада розглядала подання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, тепер вона залишила у силі рішення про його звільнення. Зараз суддя може оскаржувати це у Верховному суді.

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У поданні йшлося про те, що Артур Ємельянов втручався в роботу суддів та впливав на них, аби домогтися потрібного йому рішення. Те, що Ємельянова вирішили звільнити саме через вплив, підтверджує й Андрій Бойко.

Докази, які містяться в дисциплінарному провадженні, підтверджують, що суддя Ємельянов здійснював вплив на інших суддів,

– сказав Бойко.



"Честь тижня" – Андрій Бойко

Премію "Честь тижня" за розуміння та дотримання закону отримує член Вищої ради правосуддя Андрій Бойко.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут.