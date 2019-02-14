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      В Украине создали уникальную базу данных родственников судей: детали

      Честь и НЕчесть 25 Читати новину українською

      О новосозданной базе данных родственников судей "Судейской кровь" в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказала гость студии – соавтор проекта и журналистка "Следствие. Инфо" Евгения Моторевская.

      – "Судейская кровь" – это обширная база данных, в которой содержится информация о родственниках судей. Так, название претенциозное, но ничего плохого мы не имели в виду. Имеется в виду, что это кровные связи.

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      – Эта система сделана на базе официальной декларации родственных связей, которые ежегодно дают все судьи Украины. Раньше для того, чтобы узнать, кто же является родственником твоего судьи, например, рассматривающего дело, надо было заходить на сайт Квалифкомиссии судей и просматривать много бумаг. Но благодаря нашему проекту это можно сделать довольно быстро и выяснить все связи – кто кому брат, сват, кум – за считанные минуты.

      В базе только самое интересное – имена и должности людей. Важно понять, что там информация о тех родственниках, которые также являются судьями, работают в правоохранительной системе, юристами в частном секторе или нотариусами.

      – Мы видим, что в Украине за 20 лет фактически построена клановая судебная система. Я лично провела всю эту аналитику с нашей базой и выяснила, что в Украине более 200 судейских династий. Количество родственников, которые работают в судебной системе, доходит до десятков.

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      – Очень часто эта клановость является основой для коррупции. Во-первых, очень долго не прозрачно происходил отбор судей. То есть один кто-то из семьи сходил на верх этого судейского звена, то дальше начинал подтягивать своих невесток, сыновей, отцов и тому подобное. Таким образом попадали в суд люди некомпетентные.

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      Теги: Новости Украины Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
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