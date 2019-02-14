В Україні створили унікальну базу даних родичів суддів: деталі

Про новостворену базу даних родичів суддів "Судівська кров" у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповіла гість студії – співавторка проекту та журналістка "Слідство. Інфо" Євгенія Моторевська.

– "Суддівська кров" – це велика база даних, в якій міститься інформація про родичів суддів. Так, назва є претензійною, але нічого поганого ми не мали на увазі. Мається на увазі, що це кровні зв'язки.

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– Ця система зроблена на базі офіційної декларації родинних зв'язків, які щороку дають всі судді України. Раніше для того, аби дізнатися, хто ж є родичем твого судді, наприклад, який розглядає справу, треба було заходити на сайт Кваліфкомісії суддів та переглядати багато паперів. То завдяки нашому проекту це можна зробити доволі швидко і з'ясувати всі зв'язки – хто кому брат, сват, кум – за лічені хвилини.

У базі тільки найцікавіше – імена та посади людей. Важливо зрозуміти, що там інформація про тих родичів, які є також суддями, працюють у правоохоронній системі, юристами в приватному секторі або нотаріусами.

– Ми бачимо, що в Україні за 20 років фактично побудована кланова судова система. Я особисто провела всю цю аналітику з нашою базою та з'ясувала, що в Україні понад 200 суддівських династій. Кількість родичів, які працюють в судовій системі, доходить до десятків.

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– Дуже часто ця клановість є підґрунтям для корупції. По-перше, дуже тривалий час не прозоро відбувався добір суддів. Тобто один хтось з родини сходив на верх цієї суддівської ланки, то далі починав підтягувати своїх невісток, синів, батьків тощо. Таким чином до суду потрапляли некомпетентні люди.