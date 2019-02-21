Що не так з відбором до Верховного суду: експерт назвав серйозні проблеми

Про відбір кандидатів Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС) до Верховного суду в програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповіла гість студії – експерт Центру політико-правових реформ Антон Марчук.

– В перший день на розгляді з дев'яти кандидатів жодного не забанили й усіх пропустили до наступного етапу. Чому так відбувається? Проблема в тому, як формується ВККС. Ті принципи формування, які існують, то вони не забезпечують необхідний фільтр, який мав би існувати для відбору, аби судді дійсно були компетентними та доброчесними.

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– Практика ВККС не покращилася при відборі суддів до Верховного суду. Ті проблеми, які існували під час конкурсу у 2016-2017 роках, вони досі залишаються. Навіть, практика спільної участі ВККС й Громадської ради міжнародних експертів у відборі суддів до Антикорупційного суду не змінила підходу комісії до оцінки доброчесності кандидатів.

Не може бути різних стандартів доброчесності. Якщо людина відповідає певним критеріям, то не може бути два різних рішення в дуже схожих ситуаціях. Наприклад, якщо людина не задекларувала автомобіль, то це в будь-якому випадку невідповідність критерію, рішенням мало б бути припинення участі у конкурсі.

– Здебільшого є наявні проблеми декларування та статків, тобто часто в деклараціях відсутня певна інформація. Кандидати не можуть пояснити звідки вони набули ті чи інші активи: нерухомість, автомобілі.

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– Необхідно вносити зміни до Конституції та до законів, включаючи представників громадськості або представників міжнародних організацій. Вони зможуть створити зовсім інші стандарти для українського правосуддя. Я не думаю, що перспектива змін в одному році, але я думаю, що за п'ять-сім років зміни точно можуть стати відчутними. За цей період можна буде досягнути великої різниці між тим, що є зараз і новим стандартом правосуддя.