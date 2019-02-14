Суворе покарання: як поліцейські поплатились за вимагання хабара

Судді України по-різному карають чиновників, які попалися на хабарі. Деякі з них намагаються зробити все, аби топ-посадовці отримали якомога менше покарання, інші навпаки – судять з усією суворістю.

Честь тижня

Голова Варвинського райсуду Чернігівської області – Олексій Семенченко – засудив трьох поліцейських за вимагання хабара. Тепер уже екс-правоохоронці отримали по 5 років позбавлення волі за те, що вимагали у водія мотоцикла 5 тисяч гривень. Окрім цього, у засуджених конфіскували їхнє майно, а саме кілька земельних ділянок.

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За версією слідства, один з правоохоронців в день злочину взагалі мав вихідний, однак, поїхав з двома іншими колегами на виклик. Дорогою чоловіки зупинились та помітили мотоцикл, в якому їхав чоловік із дитиною. Поліцейський, який не мав бути на роботі, наказав чоловіку вийти з мотоцикла, показати документи та "дихнути". І на все це не мав повноважень.

Водій попросив продемонструвати алкотестер. Поліцейські сказали, що його немає і запропонували йому поїхати до найближчого медзакладу. Чоловік погодився, але попросив перед тим заїхати додому, аби перевдягтися, бо був брудно вдягнутий.

Однак правоохоронці почали натякати, що можна нікуди не їхати, а справу вирішити на місці за певну суму грошей. А після того, як суму встановили – 5 тисяч гривень – один із поліцейських забрав у водія техпаспорт, як гарантію того, що гроші водій принесе у найближчі дні.



Олексій Семенченко

Того ж дня водій пішов на обстеження до лікарні, де підтвердили, що він абсолютно тверезий. А потім подав заяву до СБУ і вже за кілька днів поліцейських затримали. Лише один із правоохоронців частково визнав свою вину. Інші ж стверджували, що водій почав їм тикати гроші сам, а техпаспорт вони забрали, щоб перевірити, чи не є транспорт в розшуку.

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Суддя Олексій Семенченко не повірив у доводи поліцейських і призначив найбільш суворе покарання, можливе за цей злочин. Семенченко також звернув увагу, що правоохоронці самі створили ситуацію в якій водій сам озвучив розмір хабара, тож звинувачувати його в підкупі не можна.

Премію "Честь тижня" отримує Голова Варвинського райсуду Чернігівської області – Олексій Семенченко.

Може здатись, що лауреат не зробив нічого особливого. Він просто виконував свою роботу. Але його рішення є дійсно особливим на фоні численних випадків, коли інші судді свідомо пом'якшують вироки чиновникам.

НЕчесть тижня

У 2014 році суддя Господарського суду Вінницької області Роман Міліціанов розглядав справу двох податківців-ревізорів, які позапланово перевіряли роботу підприємств. Чиновники перевірили документи агенції нерухомості та натякнули директорці, що хочуть 2,5 тисячі гривень за те, що не знайшли жодних порушень.

Суддя взяв до уваги, що податківці, за матеріалами справи, визнали провину та щиро розкаялися у зробленому. Окрім цього, чоловіки виявилися батьками неповнолітніх дітей. Тож ні позбавляти їх волі, ні призначати штраф суддя не захотів.

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Роман Міліціанов засудив фіскалів умовно зі строком на один рік. Це не перший випадок, коли суддя пожалів корупціонерів. Ще раніше він розглянув справу директора підприємства, яке ремонтувало дороги на замовлення Путивльської райдержадміністрації. Як виявило слідство, директор взяв 100 тисяч гривень з бюджету міста за послуги, які не збирався надавати. В результаті підприємець отримав два роки умовно.



Роман Міліціанов

Цікавим є те, що м'який до корупціонерів суддя Міліціанов пішов на конкурс до Антикорупційного суду. Своє рішення він назвав "обов'язком перед державою та суспільством долучитися до боротьби з корупцією". Однак сам служитель Феміди поки долучився до тих, хто не декларує своє майно.

Адже чотири роки суддя жив у Сумах і не декларував жодного місця проживання – чи то купівлю, чи то оренду будинку та квартири. За його словами, на кінець звітного періоду, а для тих, хто заповнює декларацію, це останній день року, Міліціанов перебував не у Сумах, а Харкові. Тож місця проживання декларувати не мав.

Премію "НЕчесть тижня" за м'які покарання для корупціонерів та брехню в декларації отримує суддя Господарського суду Вінницької області Роман Міліціанов.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут.