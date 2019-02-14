Суровое наказание: как полицейские поплатились за вымогательство взятки

Судьи Украины по-разному наказывают чиновников, которые попались на взятке. Некоторые из них пытаются сделать все, чтобы топ-чиновники получили как можно меньшее наказание, другие наоборот – судят по всей строгости.

Честь недели

Председатель Варвинского райсуда Черниговской области – Алексей Семенченко – приговорил трех полицейских за вымогательство взятки. Теперь уже экс-правоохранители получили по 5 лет лишения свободы за то, что требовали у водителя мотоцикла 5 тысяч гривен. Кроме этого, у осужденных конфисковали их имущество, а именно несколько земельных участков.

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По версии следствия, один из правоохранителей в день преступления вообще был выходной, однако, уехал с двумя другими коллегами на вызов. По дороге мужчины остановились и заметили мотоцикл, на котором ехал мужчина с ребенком. Полицейский, который не должен был быть на работе, приказал мужчине сойти с мотоцикла, показать документы и "дыхнуть". И на все это не имел полномочий.

Водитель попросил показать алкотестер. Полицейские сказали, что его нет и предложили ему поехать в ближайшее медучреждение. Мужчина согласился, но попросил перед тем заехать домой, чтобы переодеться, потому что был грязно одет.

Однако правоохранители начали намекать, что можно никуда не ехать, а решить дело на месте за определенную сумму денег. А после того, как установили сумму – 5 тысяч гривен – один из полицейских забрал у водителя техпаспорт, как гарантию того, что деньги водитель принесет в ближайшие дни.



Алексей Семенченко

В тот же день водитель пошел на обследование в больницу, где подтвердили, что он абсолютно трезв. А потом подал заявление в СБУ и уже за несколько дней полицейских задержали. Лишь один из правоохранителей частично признал свою вину. Другие же утверждали, что водитель начал им тыкать деньги сам, а техпаспорт они забрали, чтобы проверить, не является ли транспорт в розыске.

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Судья Алексей Семенченко не поверил в доводы полицейских и назначил наиболее строгое наказание, возможное за это преступление. Семенченко также обратил внимание, что правоохранители сами создали ситуацию в которой водитель сам озвучил размер взятки, поэтому обвинять его в подкупе нельзя.

Премию "Честь недели" получает Председатель Варвинского райсуда Черниговской области – Алексей Семенченко.

Может показаться, что лауреат не сделал ничего особенного. Он просто выполнял свою работу. Но его решение действительно особенное на фоне многочисленных случаев, когда другие судьи сознательно смягчают приговоры чиновникам.

НЕчесть недели

В 2014 году судья Хозяйственного суда Винницкой области Роман Милицианов рассматривал дело двух налоговиков-ревизоров, которые внепланово проверяли работу предприятий. Чиновники проверили документы агентства недвижимости и намекнули директору, что хотят 2,5 тысячи гривен за то, что не нашли никаких нарушений.

Судья принял во внимание, что налоговики, по материалам дела, признали вину и искренне раскаялись в содеянном. Кроме этого, мужчины оказались родителями несовершеннолетних детей. Поэтому ни лишать их свободы, ни назначать штраф судья не захотел.

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Роман милиционеров осудил фискалов условно со сроком на один год. Это не первый случай, когда судья пожалел коррупционеров. Еще раньше он рассмотрел дело директора предприятия, которое ремонтировало дороги на заказ Путивльской райгосадминистрации. Как выявило следствие, директор взял 100 тысяч гривен из бюджета города за услуги, которые не собирался оказывать. В результате предприниматель получил два года условно.



Роман Милицианов

Интересным является то, что мягкий к коррупционерам судья Милицианов пошел на конкурс в Антикоррупционный суд. Свое решение он назвал "долгом перед государством и обществом приобщиться к борьбе с коррупцией". Однако сам служитель Фемиды пока присоединился к тем, кто не декларирует свое имущество.

Ведь четыре года судья жил в Сумах и не декларировал ни места проживания – будь то покупку, или аренду дома и квартиры. По его словам, на конец отчетного периода, а для тех, кто заполняет декларацию, это последний день года, Милицианов находился не в Сумах, а в Харькове. Поэтому места жительства декларировать не имел.

Премию "НЕчесть недели" за мягкие наказания для коррупционеров и ложь в декларации получает судья Хозяйственного суда Винницкой области Роман Милицианов.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

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