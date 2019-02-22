Как судья из России "крышует" своих коллег в делах Майдана: возмутительные факты

Основной задачей членов Высшего совета правосудия (ВСП) является назначение и увольнение судей. Некоторые из членов ныне сами стараются попасть в "реформированный" Верховный суд, а другие – сохранить свое место в ВСП, даже если это запрещает закон.

НЕчесть недели

Сейчас все шансы стать судьей Верховного суда имеет глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. Он проходит конкурс на должность в Кассационный хозяйственный суд.

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Это несмотря на то, что Общественный совет добропорядочности признал его нечестным. Судейская карьера Игоря Бенедисюка началась в Российской Федерации. После окончания института он стал судьей военного суда в Южно-Сахалинске. Там он работал до февраля 1994 года.



Игорь Бенедисюк

В том же году, согласно официальной биографии Игоря Бенедисюка, он в течение трех месяцев работал и судьей украинского суда. Осуществлять правосудие в РФ могут исключительно граждане России. Такое же требование содержит законодательство для судей Украины. Поэтому возникает вопрос, когда именно Игорь Бенедисюк получил гражданство Украины и отказался ли он от гражданства РФ? Ни разу Игорь Бенедисюк не дал ответа на эти вопросы журналистам.

Свою должность в Высшем совете правосудя Игорь Бенедисюк получил по квоте действующего президента. А уже через восемь месяцев, в декабре 2015 года, Петр Порошенко наградил его именным оружием.

Закон о судоустройстве и статусе судей прямо запрещает судьям получать любые награды, отличия и грамоты. А Бенедисюк продолжал быть судьей, хоть и работал в Высшем совете правосудия. Он должен был следить за тем, чтобы судьи не нарушали закон, однако сам сознательно это делал.



"НЕчесть недели" – судья из России Игорь Бенедисюк

При чем на собеседованиях члены Общественного совета предлагали Бенедисюку отказаться от наградного оружия. Однако глава Высшего совета правосудия это делать отказался. Общественный совет добропорядочности также обвиняет Бенедисюка в покрывательстве нарушений судей Майдана и преследовании тех судей, которые пошли против системы. Неплохая биография для судьи нового Верховного суда, который хотели очистить от кадров старой системы, не так ли?

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Премию "НЕчесть недели" за получение наградного оружия от президента и сомнительное гражданство награждается глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк.

Честь недели

Другие члены Высшего совета правосудия – Павел Гречковский и Алексей Маловацкий, в отличие от Бенедисюка решили остаться в Высшем совете правосудия, несмотря на истечение полномочий. За их избрание во второй раз проголосовали на съезде адвокатов.



Павел Гречковский

Члены Высшего совета правосудия избираются на свои должности только раз и на четыре года. Поэтому то, что Гречковский и Маловацкий сохранили свои должности на второй срок, прямо противоречит закону.

Это в интервью подтвердил другой член Высшего совета правосудия Андрей Бойко. По его словам, правовых оснований переизбираться во второй раз у членов Высшего совета правосудия нет. Поэтому действующие его члены сохраняют свои должности только до 30 апреля этого года.



Алексей Маловацкий

Андрей Бойко отметил, что теперь законность избрания Гречковского и Маловацкого будет под сомнением. И все их решения, как членов Высшего совета правосудия, можно будет обжаловать в суде по этой причине.

В интервью журналистам Бойко также прокомментировал дисциплинарное дело судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова. Больше года Рада рассматривала представление о привлечении его к дисциплинарной ответственности, теперь она оставила в силе решение о его увольнении. Сейчас судья может обжаловать это в Верховном суде.

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В представлении речь шла о том, что Артур Емельянов вмешивался в работу судей и влиял на них, чтобы добиться нужного ему решения. То, что Емельянова решили уволить именно из-за влияния, подтверждает и Андрей Бойко.

Доказательства, содержащиеся в дисциплинарном производстве, подтверждают, что судья Емельянов осуществлял влияние на других судей,

– сказал Бойко.



"Честь недели" – Андрей Бойко

Премию "Честь недели" за понимание и соблюдение закона получает член Высшего совета правосудия Андрей Бойко.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НЕЧесть" смотрите здесь.