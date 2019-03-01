Сын бизнесмена устроил смертельное ДТП, пока рассмотрение его другого преступления затягивали

Скорость рассмотрения дел бывает разной. Однако от оперативно вынесенного судейского решения зависят здоровье и даже жизнь других людей.

Честь недели

В конце января 2018 года вступил в силу закон О противодействии буллингу, а уже через месяц судье Бориспольского горрайонного суда пришлось его применить по делу о травле школьницы.

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Судья Юрий Кабанячий рассматривал дело, в котором одна девушка разместила интимные фотографии другой в сети Instagram. По мнению служителя Фемиды, этим обидчица нанесла большие моральные страдания несовершеннолетней. Ведь сама потерпевшая не имела никакой возможности свои фотографии удалить, да и вообще контролировать ситуацию. Именно поэтому судья назвал такие действия буллингом.



"Честь недели" – Юрий Кабанячий

В судебном заседании мать нарушительницы признала свою вину, поэтому суд постановил признать женщину виновной и взыскать с нее штраф в размере 850 гривен. Конечно, это решение не сможет исправить боль, которая уже нанесена жертве буллинга. Однако оно станет сигналом для других детей, что их жестокое отношение к сверстникам не останется без наказания.

Премию "Честь недели" по применению норм нового закона на практике получает судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области Юрий Кабанячий.

НЕчесть недели

Никита, сын бизнесмена Игоря Слободского, въехал на своей машине BMW X5 в Lanos. В результате погибла женщина, а ее 8-летняя дочь осталась полусиротой. Позже оказалось, что на парня уже дважды составляли протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому у Никиты Слободского давно должны были забрать водительские права. Однако за рулем ему помогли остаться судьи.



"НЕчесть недели" – Людмила Кепкал

В июне 2018 года парня снова поймали пьяным за рулем. Тогда суд первой инстанции таки лишил его прав управления на один год. Но Слободский сразу пошел обжаловать это решение в апелляционный суд. И окончательного решения нет до сих пор.

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Судья Киевского апелляционного суда Людмила Кепкал должна была рассмотреть дело Слободского еще в июле 2018 года, но с того времени она девять раз переносила даты заседаний. Последнее назначила на первое марта 2019 года, а за две недели до этого Слободской спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Если бы судья рассмотрела решение вовремя, возможно, запрет пользоваться правами была бы в силе и парень не имел бы права водить автомобиль.

Премию "НЕчесть недели" за затягивание дела, которое привело к смерти женщины, получает судья Киевского апелляционного суда Людмила Кепкал.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НЕЧесть" смотрите здесь.