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      "Судді Майдану": хто заважає розв'язанню справ Небесної Сотні

      Честь і НЕчесть 87 Читать новость на русском

      Про те, хто такі "судді Майдану" та чим вони займаються в програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів гість студії – адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич.

      Хто такі "судді Майдану"

      – Це судді, які під час Революції гідності виносили завідома неправосудні та свавільні рішення. Зокрема про заборону вільних зібрань. Відтак судова система не просто не забезпечила правосуддя, а й виступила інструментом для придушення мирних протестів.

      Читайте також: Що не так з відбором до Верховного суду: експерт назвав серйозні проблеми

      За інформацією громадської організації "Автомайдан", в Україні 337 так званих суддів Майдану. Вища кваліфікаційна комісія суддів провела перевірку 129 з них, і лише 15 служителів Феміди не підтвердили свою компетенцію.

      Судді Майдану
      Судді Майдану

      – Я гадав, що неможливо вбити таку велику кількість людей посеред білого дня в центрі столиці. Я помилився. Ще у 2014 році я сподівався, що судові лави очистяться від некомпетентних та недоброчесних. Але я знов помилився.

      Коли справи Небесної Сотні будуть розв'язані

      – Справи постійно затягуються, судовий процес переривається. Це є просто недопустимим. Варто зазначити, основним принципом судового розгляду є його безперервність. Тобто, судовий розгляд має відбуватися безперервно, виключно з перервами на відпочинок. А в нас судді постійно йдуть у відпустки, відповідно і засідання переносяться. Щодо затягування справ судді наголошують, що в них багато роботи.

      Яку роль відіграє ВККС у судовій системі

      – Саме Вища кваліфікаційна комісія суддів має займатися очищенням судових лав. На цей орган за законом покладена відповідальність за кадрове формування та наповнення судової системи. Родини загиблих Небесної Сотні зверталися до ВККС, аби вона надала достатнє кадрове наповнення і справи загиблих на Майдані були закриті, а винні покарані. Проте наразі результатів немає.

      blog_ava
      Трансфери українських клубів 2019 року
      28 лютого
      5523
      Теги: Новини України Судді Честь і НЕчесть Автомайдан Небесна Сотня
      Джерело: 24 канал
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