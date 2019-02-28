"Судьи Майдана" : кто мешает решению дел Небесной Сотни

О том, кто такие "судьи Майдана" и чем они занимаются в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказал гость студии – адвокат семей Небесной Сотни " Виталий Титич.

Кто такие "судьи Майдана"

– Это судьи, которые во время Революции достоинства выносили заведомо неправосудные и своевольные решения. В частности о запрете свободных собраний. Поэтому судебная система не просто не обеспечила правосудие, но и выступила инструментом для подавления мирных протестов.

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По информации общественной организации "Автомайдан", в Украине 337 так называемых судей Майдана. Высшая квалификационная комиссия судей провела проверку 129 из них, и лишь 15 служителей Фемиды не подтвердили свою компетенцию.



Судьи Майдана

- Я думал, что невозможно убить такое большое количество людей средь бела дня в центре столицы. Я ошибся. Еще в 2014 году я надеялся, что судебные ряды очистятся от некомпетентных и нечестных. Но я снова ошибся.

Когда дела Небесной Сотни будут развязаны

– Дела постоянно затягиваются, судебный процесс прерывается. Это просто недопустимо. Стоит отметить, основным принципом судебного разбирательства является его непрерывность. То есть, судебное разбирательство должно происходить непрерывно, исключительно с перерывами на отдых. А у нас судьи постоянно уходят в отпуска, соответственно и заседания переносятся. По поводу затягиванию дел судьи отмечают, что у них много работы.

Какую роль играет ВККС в судебной системе

– Именно Высшая квалификационная комиссия судей должна заниматься очисткой судебных рядов. На этот орган законом возложена ответственность за кадровое формирование и наполнение судебной системы. Семьи погибших Небесной Сотни обращались в ВККС, чтобы она предоставила достаточное кадровое наполнение и дела погибших на Майдане были закрыты, а виновные наказаны. Однако пока результатов нет.