"Судьи Майдана" : кто мешает решению дел Небесной Сотни
О том, кто такие "судьи Майдана" и чем они занимаются в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказал гость студии – адвокат семей Небесной Сотни " Виталий Титич.
Кто такие "судьи Майдана"
– Это судьи, которые во время Революции достоинства выносили заведомо неправосудные и своевольные решения. В частности о запрете свободных собраний. Поэтому судебная система не просто не обеспечила правосудие, но и выступила инструментом для подавления мирных протестов.
Читайте также: Что не так с отбором в Верховный суд: эксперт назвал серьезные проблемы
По информации общественной организации "Автомайдан", в Украине 337 так называемых судей Майдана. Высшая квалификационная комиссия судей провела проверку 129 из них, и лишь 15 служителей Фемиды не подтвердили свою компетенцию.
Судьи Майдана
- Я думал, что невозможно убить такое большое количество людей средь бела дня в центре столицы. Я ошибся. Еще в 2014 году я надеялся, что судебные ряды очистятся от некомпетентных и нечестных. Но я снова ошибся.
Когда дела Небесной Сотни будут развязаны
– Дела постоянно затягиваются, судебный процесс прерывается. Это просто недопустимо. Стоит отметить, основным принципом судебного разбирательства является его непрерывность. То есть, судебное разбирательство должно происходить непрерывно, исключительно с перерывами на отдых. А у нас судьи постоянно уходят в отпуска, соответственно и заседания переносятся. По поводу затягиванию дел судьи отмечают, что у них много работы.
Какую роль играет ВККС в судебной системе
– Именно Высшая квалификационная комиссия судей должна заниматься очисткой судебных рядов. На этот орган законом возложена ответственность за кадровое формирование и наполнение судебной системы. Семьи погибших Небесной Сотни обращались в ВККС, чтобы она предоставила достаточное кадровое наполнение и дела погибших на Майдане были закрыты, а виновные наказаны. Однако пока результатов нет.
Выбор редакции
-
Саммит во Вьетнаме: почему Трамп не смог убедить Ким Чен Ына и что нужно КНДРсегодня , 00:40
-
Ссылаюсь на собственную совесть, - журналист " Наші гроші "о расследовании дела" Укроборонпрома"28 февраля , 23:06
-
Главные новости 28 февраля:выход депутатов из фракции БПП, о чем договорились Ким Чен Ын и Трамп28 февраля , 22:34