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К теме Россия вечером запустила разведывательный БПЛА и воздушные шары: хронология 354 дня войны

02:27 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал ряд мероприятий к годовщине начала полномасштабного вторжения. Имеется возможность ужесточения санкций в отношении России и исключение ее из Совбеза ООН.

01:50 Михаил Подоляк заявил, что на девятом "Рамштайне" 14 февраля могут обсудить вопрос, что именно нужно Украине для эффективного противодействия России. По словам советника главы Офиса Президента:

сегодня этап войны о перехвате инициативы прежде всего;

вторая составляющая – это бронетехника, которую Россия нам подогнала, сколько могла найти;

третья – артиллерия, которую тоже Россия подогнала отовсюду.

Поэтому на "Рамштайне" будет проговариваться, что нам нужно для того, чтобы эффективно противодействовать всему этому.

– подчеркнул Подоляк.

Он заверил, что нам нужна эффективная бронетехника, дальнобойные ракеты, штурмовая и истребительная авиация. Это все должны обсудить на встрече "Рамштайна" в Германии.

01:16 Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг совершенно точно понимает "природу этой войны" и "точно и правильно расставляет акценты".

Стоит отметить, что, по данным СМИ, Столтенберг, занимающий с 2014 года должность генсека НАТО, не хочет продления своих полномочий и уже в октябре этого года сложит их. По словам Подоляка, все кандидаты на этот пост говорят о своей проукраинской позиции. Советник Андрея Ермака не думает, что произойдут какие-либо кардинальные изменения в НАТО.

00:00 Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство еще не приняло решение о предоставлении танков Украине. Санна Марин вспомнила, что страна граничит с Россией. Однако заверила, что Хельсинки поддерживают совместные закупки оружия странами ЕС для Украины, поскольку они укрепляют европейскую оборонную промышленность. Это также защита Финляндии.