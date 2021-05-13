Благотворительный фонд "Твоя Опора" и его основательница Лера Татарчук начинают флагманский проект под названием "Большое маленькое сердце", чтобы помочь детям с врожденными пороками сердца.

Фонд должен собрать 36 миллионов гривен на лечение 360 детей. Сумма включает проведение сложных кардиохирургических операций в Амосова, реабилитацию, дорогие медикаменты, расходные материалы для каждого ребенка, а также раннюю диагностику пороков сердца у плода и новорожденных и, конечно, обновление и ремонт медицинского оборудования.

Ежегодно в Украине рождается от 2900 до 3500 детей с врожденными пороками сердца.

Без оказания хирургической помощи умирают 91% детей со сложными врожденными пороками сердца. Выживают 99,9% (!) прооперированных детей с простыми ВВС. Их качество жизни не отличается от других людей.

Фактически каждого ребенка можно спасти, если вовремя оперировать, часто в первые дни жизни. Однако ориентировочная стоимость операции на сердце – 100 тысяч гривен. То есть, все, что нужно: своевременная диагностика, помощь и деньги. Поэтому наш фонд уже много лет собирает средства для проведения кардиохирургических операций. Это сложный путь, но спасенные жизни детей и счастливые глаза родителей вдохновляют. Мы в фонде и все-все, кто нас поддерживают, убеждены: маленькие сердца должны получить шанс на большую жизнь,

– говорит Лера Татарчук, основательница БФ "Твоя опора".

В рамках проекта "Большое маленькое сердце" фонд "Твоя Опора" вместе с Лерой Татарчук, приглашенными блогерами, звездами и партнерами проведет ряд активностей: пять благотворительных тренировок по скандинавской ходьбе под патронатом Украинской федерации скандинавской ходьбы, День сердца, аутдор и радиокампанию, другое.

К большому сбору присоединились: Синэво, NOVUS и Альфа-Банк. Они поддержат проект "Большое маленькое сердце" собственными благотворительными кампаниями.

Кроме того партнерами проекта стали: Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов Украины, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, Украинская Федерация скандинавской ходьбы, Trembita PR, Pedan Buro, Seventeam, Ragnarock, Uncle Group, UMX Group. Информационный партнер — Ivona.bigmir.net.

Если вам нужна наша помощь и поддержка, просто напишите нам info@tvoya-opora.org.ua.

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