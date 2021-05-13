Благодійний фонд "Твоя Опора" та його засновниця Лєра Татарчук розпочинають флагманський проєкт під назвою "Велике маленьке серце", щоб допомогти дітям з вродженими вадами серця.

Фонд має зібрати 36 мільйонів гривень на лікування 360 дітей. Сума включає проведення складних кардіохірургічних операцій в Амосова, реабілітацію, дорогі медикаменти, витратні матеріали для кожної дитини, а також ранню діагностику вад серця у плоду і немовлят та, звичайно, оновлення і ремонт медичного обладнання.

Щороку в Україні народжується від 2900 до 3500 діток з вродженими вадами серця.

Без надання хірургічної допомоги помирають 91% дітей зі складними вродженими вадами серця. Виживають 99,9% (!) прооперованих дітей з простими ВВС. Їхня якість життя не відрізняється від інших людей.

Фактично кожну дитину можна врятувати, якщо вчасно оперувати, часто в перші дні життя. Однак орієнтовна вартість операції на серці – 100 тисяч гривень. Тобто, все, що потрібно: вчасна діагностика, допомога і гроші. Тому наш фонд вже багато років збирає кошти для проведення кардіохірургічних операцій. Це складний шлях, але врятовані життя дітей та щасливі очі батьків надихають. Ми у фонді та всі-всі, хто нас підтримують, переконані: маленькі серця мають отримати шанс на велике життя,

– розповіла засновниця БФ "Твоя опора" Лєра Татарчук.

В рамках проєкту "Велике маленьке серце" фонд "Твоя Опора" разом із Лєрою Татарчук, запрошеними блогерами, зірками та партнерами проведе ряд активностей: 5 благодійних тренувань зі скандинавської ходьби під патронатом Української федерації скандинавської ходьби, День серця, аутдор і радіокампанію та інше.

До великого збору долучилися: Сінево, NOVUS та Альфа-Банк. Вони підтримають проєкт "Велике маленьке серце" власними благодійними кампаніями.

Крім того, партнерами проєкту стали: Асоціація серцево-судинних хірургів України, Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова, Українська Федерація скандинавської ходьби, Trembita PR, Pedan Buro, Seventeam, Ragnarock, Uncle Group, UMX Group. Інформаційний партнер – Ivona.bigmir.net.

Якщо вам потрібна наша допомога і підтримка, просто напишіть нам info@tvoya-opora.org.ua.

Якщо готові пожертвувати будь-яку суму нашим підопічним – тисніть тут.