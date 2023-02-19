О самых главных событиях, произошедших 19 февраля, читайте в материале 24 Канала.

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06:08 В течение нескольких дней противовоздушная оборона фиксировала в небе над Украиной российские воздушные шары. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что воздушный шар – "цель малозаметная и малоскоростная".

Спикер объяснил, что если это шар, то может идти о накаченной газом и поднимающей его на большую высоту. Поэтому сбить его стрелковым оружием непросто.

"Он может нести угловые отражатели, они имеют какое-нибудь металлическое покрытие, это может быть даже обычная фольга, и враг пытается спровоцировать Силы обороны для того, чтобы по тому шару отрабатывали в частности зенитными средствами, и таким образом обнаруживать месторасположение наших сил и средств ПВО, чтобы опять же планировать новые маршруты. Ну и плюс истощение наших ПВО", – сказал Игнат.

01:22 Риши Сунак заявил, что Великобритания готова поддержать те страны, которые примут решение о предоставлении Украине истребителей.

Сунак сообщил, что украинские пилоты уже проходят обучение по стандартам НАТО в Великобритании в рамках долгосрочной поддержки обороны Украины. Он надеется, что другие страны тоже присоединятся к учениям украинских военных.

00:40 Германия обратилась к странам-владельцам боеприпасов для зенитных установок Gepard с просьбой предоставить снаряды Украине. Берлин подчеркнул, что не следует прикрываться нейтральностью.

00:00 Эммануэль Макрон хочет, чтобы Москва потерпела поражение в Украине. Однако стремления "раздавить" страну-террористку никогда не было и не будет позицией Франции.

"Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла защитить свою позицию, но я убежден, что в конечном итоге это не будет завершено военным путем. Я не думаю, как некоторые считают, что Россия должна быть полностью разгромлена, атакована на своей земле", – заявил французский лидер.