Про найголовніші події, які сталися 19 лютого, читайте у матеріалі 24 Каналу.

До речі Ракетна атака росіян, поранені люди в Хмельницькому: хронологія 360 дня війни

06:50 Наша авіація протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Окрім цього, сили протиповітряної оборони за добу збили 2 крилаті ракети типу "Калібр", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили противника.

06:49 У тимчасово окупованому Криму родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони Росії через порушення прав військовослужбовців. Основними причинами стали:

відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці;

незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі;

використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1 000 доларів.

Міністерство оборони Росії на звернення громадян ніяк не реагує.

06:41 У ворога виникли проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію.

06:32 Мелітопольські колаборанти, зокрема комунальники, зібралися тікати з Мелітополя до Москви. Серед тих, хто вже "намилив лижі" на Москву, псевдо-директор водоканалу Юрій Онищук. Близькі до колаборанта люди розповідають, що віе вже проговорився про свої плани. Мовляв, у Мелітополі далі жити не бажає. Хоче виїхати красиво, для цього вже протоптує собі доріжку до держдуми.

Таким чином, Онищук має ілюзію, що "корочка" депутата держдуми допоможе йому зберегти життя і недоторканність. Адже, як відомо, у Росії ліквідації колаборантів поставлені на потік.



Колаборант Юрій Онищук / фото місцеві телеграм-канали

06:08 Протягом кількох днів протиповітряна оборона фіксувала в небі над Україною російські повітряні кулі. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що повітряна куля – "ціль малопомітна та малошвидкісна".

Речник пояснив, що якщо це куля, то може йти про таку, яка напомпована газом, що й підіймає її на велику висоту. Тому збити її стрілецькою зброєю непросто.

"Вона може нести кутові відбивачі, вони мають якесь металічне покриття, це може бути навіть звичайна фольга, і ворог намагається спровокувати Сили оборони для того, щоб по тій кулі відпрацьовували зокрема зенітними засобами, і таким чином виявляти місце розташування наших сил та засобів ППО, щоб знову ж таки планувати нові маршрути. Ну і плюс виснаження наших ППО", – зазначив Ігнат.

01:22 Ріші Сунак заявив, що Велика Британія готова підтримати ті країни, які ухвалять рішення щодо надання Україні винищувачів.

Сунак повідомив, що українські пілоти вже проходять навчання за стандартами НАТО у Великій Британії в рамках довгострокової підтримки оборони України. Він сподівається, що інші країни згодом теж приєднаються до навчань українських військових.

00:40 Німеччина звернулася до країн-власниць боєприпасів для зенітних установок Gepard з проханням надати снаряди Україні. Берлін наголосив, що не слід прикриватися нейтральністю.

00:00 Еммануель Макрон хоче, щоб Москва зазнала поразки в Україні. Проте прагнення "розчавити" країну-терористку ніколи не було і не буде позицією Франції.

"Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла захистити свою позицію, але я переконаний, що в кінцевому підсумку це не буде завершено військовим шляхом. Я не думаю, як дехто вважає, що Росія повинна бути повністю розгромлена, атакована на своїй землі", – заявив французький лідер.