Подоляк: Таков объем участия европейских партнеров в софинансировании войны

Недавно ЕС и США приняли новые санкции против России, однако они в целом не затронули российские газ и нефть. Подоляк заявил, что европейские партнеры софинансируют войну в Украине.

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37 миллиардов евро для РФ за энергоносители в течение первых 40 дней смертоносной войны в Украине. Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны,

– написал советник руководителя ОП в телеграме.

Подоляк отметил, что у Украины не было такого объема вооружений, как у России и при этом страна-агрессор получает объемные платежи от европейцев "для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя".

Он назвал недавние санкции против России "недоработанными". Как отметил Подоляк, нет:

реального отключения от SWIFT ключевых российских банков;

нет тотального ареста имущества членов правящей партии "Единая Россия";

нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители.

Мягкая санкционная политика стимулирует РФ к расширению военных действий

По словам советника главы ОП, мягкая санкционная политика стимулирует россиян к расширению военных действий на территории Украины и более массовому уничтожению украинцев.

Подоляк отметил, что такая позиция не заставит Россию отказаться от применения тяжелого оружия против мирных граждан.