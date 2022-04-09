Подоляк: Такий обсяг участі європейських партнерів у співфінансуванні війни

Нещодавно ЄС та США ухвалили нові санкції проти Росії, однак вони в цілому не зачепили російські газ та нафту. Подоляк заявив, що європейські партнери співфінансують війну в Україні.

До речі Ставлення до Росії дуже змінилося, – Подоляк певен, що санкції не посипляться одразу після миру

37 мільярдів євро для РФ за енергоносії протягом перших 40 днів смертоносної війни в Україні. Такий, на жаль, обсяг участі європейських партнерів у співфінансуванні війни,

– написав радник керівника ОП в телеграмі.

Подоляк зазначив, що Україна не мала такого обсягу озброєнь, як Росія і при цьому країна-агресор отримує об'ємні платежі від європейців "для фінансування додаткових поставок ракет і снарядів на поля бою".

Він назвав нещодавні санкції проти Росії "недопрацьованими". Як зазначив Подоляк, немає:

реального відключення від SWIFT ключових російських банків;

немає тотального арешту майна членів керівної партії "Єдина Росія";

немає прямого та непрямого ембарго на енергоносії.

М'яка санкційна політика стимулює РФ до розширення воєнних дій

За словами радника глави ОП, м'яка санкційна політика стимулює росіян до розширення воєнних дій на території України та більш масового знищення українців.

Подоляк зауважив, що така позиція не змусить Росію відмовитися від застосування важкої зброї проти мирних громадян.

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