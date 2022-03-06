Это только начало страданий для России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что для российских самолетов закрыли авиапространство в 38 странах. Также агрессора продолжают "исключать" спортивные организации. Отменяют соревнования на территории РФ.

На тему Есть страны, которые пытаются усидеть на двух стульях и помогают России обойти санкции, – Кулеба

Кулеба заявил о сотне компаний и брендов, покинувших Россию или разрывающих связи с агрессором. Он добавил, что идет масштабная "депутинизация" мира.

Российского агрессора исключают из всех международных форматов и площадок. Как сказал Кулеба, "не всюду эта работа проходит легко".

Министр добавил, что это только начало страданий России.

ВСУ

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