Це тільки початок страждань для Росії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що для російських літаків закрили авіапростір у 38 країнах. Також агресора продовжують "виключати" спортивні організації. Скасовують змагання на території РФ.

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Кулеба заявив про сотню компаній та брендів, які покинули Росію чи розривають зв'язки з агресором. Він додав, що триває масштабна "депутінізація" світу.

Російського агресора виключають з усіх міжнародних форматів та майданчиків. Як сказав Кулеба, "не скрізь ця робота проходить легко".

Міністр додав, що це тільки початок страждань для Росії.

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