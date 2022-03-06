Все це відбувається на українській крові
Україна разом з партнерами намагається добитися повної ізоляції Росії, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. Та, за його словами, є країни, які допомагають ворогу.
Це важливо Зеленський обговорив з Байденом посилення санкцій проти Росії
Український міністр заявив, що є держави, які підтримують Україну та водночас ведуть бізнес з Росією та навіть допомагають обійти санкції.
"Не буду приховувати, що є серед держав і міжнародних компаній і ті, хто намагається всидіти на двох стільцях одночасно. З одного боку підтримувати Україну, а з іншого боку продовжувати робити бізнес з Росією або допомагати їй у той чи інший спосіб обходити санкції", – заявив Кулеба.
Україна опублікує список "зрадників"
Міністр обіцяє публікацію списку країн та компаній, які допомагають Росії.
Все це відбувається на українській крові, ціною нашої крові, ціною наших страждань. І ми сьогодні протягом дня будемо публічно виходити з назвами конкретних компаній про те, що вони роблять і, яким чином за наш рахунок намагаються все ще зароблять гроші з Росії,
– сказав глав МЗС.
Кулеба зазначив, що в списку будуть компанії та країни, "які вас здивують, але, на жаль, такою є сувора правда".
Глава МЗС заявив, що Україна не в тій ситуації, "щоб мовчати і допомагати урядам та певним компаніям приховувати свою бізнес-активність".
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.