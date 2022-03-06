Все це відбувається на українській крові

Україна разом з партнерами намагається добитися повної ізоляції Росії, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. Та, за його словами, є країни, які допомагають ворогу.

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Український міністр заявив, що є держави, які підтримують Україну та водночас ведуть бізнес з Росією та навіть допомагають обійти санкції.

"Не буду приховувати, що є серед держав і міжнародних компаній і ті, хто намагається всидіти на двох стільцях одночасно. З одного боку підтримувати Україну, а з іншого боку продовжувати робити бізнес з Росією або допомагати їй у той чи інший спосіб обходити санкції", – заявив Кулеба.

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Міністр обіцяє публікацію списку країн та компаній, які допомагають Росії.

Все це відбувається на українській крові, ціною нашої крові, ціною наших страждань. І ми сьогодні протягом дня будемо публічно виходити з назвами конкретних компаній про те, що вони роблять і, яким чином за наш рахунок намагаються все ще зароблять гроші з Росії,

– сказав глав МЗС.

Кулеба зазначив, що в списку будуть компанії та країни, "які вас здивують, але, на жаль, такою є сувора правда".

Глава МЗС заявив, що Україна не в тій ситуації, "щоб мовчати і допомагати урядам та певним компаніям приховувати свою бізнес-активність".

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