Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах 6 березня.
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У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Джо Байденом,
– зазначив Володимир Зеленський.
За словами нашого президента, на порядку денному були питання:
- безпеки та фінансової підтримки України;
- продовження санкційної політики щодо Росії.
Нагадаємо, що глава української держави мав розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю. Це сталося після того, як Нафталі Беннетт провів зустріч із Путіним.
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