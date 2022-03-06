Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в социальных сетях 6 марта.
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В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Джо Байденом,
– отметил Владимир Зеленский.
По словам нашего президента, в повестке дня были вопросы:
- безопасности и финансовой поддержки Украины;
- продолжения санкционной политики в отношении России.
Напомним, что глава украинского государства разговаривал с премьер-министром Израиля. Это произошло после того, как Нафтали Беннетт провел встречу с Путиным.
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