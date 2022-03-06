Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в социальных сетях 6 марта.

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В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Джо Байденом,

– отметил Владимир Зеленский.

По словам нашего президента, в повестке дня были вопросы:

безопасности и финансовой поддержки Украины;

продолжения санкционной политики в отношении России.

Напомним, что глава украинского государства разговаривал с премьер-министром Израиля. Это произошло после того, как Нафтали Беннетт провел встречу с Путиным.

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