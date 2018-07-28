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3% россиян считают, что Земля – плоская: результаты исследования

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3% россиян считают, что Земля является плоской, еще 4% – сомневаются, какой на самом деле формы планета
3% россиян считают, что Земля является плоской, еще 4% – сомневаются, какой на самом деле формы планета / aif.ru

3% россиян считают, что Земля имеет не округлую форму, а является плоской. Большинство россиян также верят в конспирологию: 59% полагают, что ученые скрывают всю правду о космосе.

Такие результаты исследования опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения.

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Социологи подают данные, в которых отражены представления россиян о планете Земля, существовании внеземных цивилизаций и первой высадке на Луну.

Согласно данным опросов с 2010 по 2017 годы, россияне доверяли ученым: так показатель доверия к работникам научной области колебался от 66% до 79%.

На сегодняшний день большинство россиян (59%) полагают, что ученые скрывают от человечества правду. Наиболее недоверчивыми в этом вопросе также остаются люди, которые не закончили школу (77%). Тогда как среди людей с высшим образованием этот показатель ниже – 45%.

Отмечается, что 3% россиян уверены, что планета Земля является плоской, еще 4% имеют сомнения относительно формы планеты.

Кроме этого, в существование инопланетян верят 45% граждан РФ.

Исследование ВЦИОМ осуществляли в форме телефонного опроса с 29-го по 30 мая, в нем приняли участие 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Теги: Новости России социологическое исследование исследования
Источник: 24 Канал
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